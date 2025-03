Marc Marquez a réussi ses débuts avec l'écurie officielle Ducati. Photo: RUNGROJ YONGRIT

ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote star Marc Marquez, parti en pole position, a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Thaïlande, marquant des débuts réussis avec l’écurie officielle Ducati. L'Espagnol, six fois champion du monde dans la catégorie reine, devance son petit frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati). Il a dominé la course de bout en bout, sans flancher malgré la pression et la chaleur, qui a culminé à 37 degrés à l'extinction des feux.

A l'aube de la saison de la plus longue de l'histoire (22 dates), cette victoire propulse Marc Marquez en tête du classement général, ce que ne lui était plus arrivé depuis son titre de 2019. «C'est un samedi parfait. Je me sens très bien sur la moto», a-t-il réagi. Il figure parmi les deux grands favoris de la saison, aux côtés de Bagnaia, les deux coéquipiers disposant de la moto considérée comme la plus rapide du paddock. La «Dream Team» Ducati s'élancera de la première ligne dimanche pour le Grand Prix (9h00).

Alex Marquez, deuxième chrono des qualifications, complète le top 3. Le débutant japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) a signé la surprise de l'après-midi, avec une 4e place pour sa première course en MotoGP.