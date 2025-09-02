Gianni Infantino est venu en visite à Mollis. Le roi du football a tenu à féliciter le nouveau roi Armon Orlik et a été impressionné par par sa carrure et ses exploits. Mais pas au point de lui donner l'envie d'organiser une Coupe du monde de lutte, tout de même.

Le roi du football rencontre le roi de la lutte

Le roi du football rencontre le roi de la lutte

Blick Sport

Gianni Infantino n’a pas manqué le rendez-vous! L’homme le plus puissant de la planète football a débarqué à Mollis pour la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres 2025. «Un jour inoubliable en Suisse, pour profiter d’un après-midi convivial au Schwing- und Älplerfest», a-t-il écrit sur ses réseaux, la mine radieuse et l’emoji câlin de rigueur.

Le président de la FIFA a félicité le nouveau roi de la lutte Armon Orlik ainsi que «tous les gagnants de couronnes», insistant sur les «valeurs du rassemblement, similaires à celles du football».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il faut dire qu’entre les poignées de main, les selfies et les petits clins d’œil aux sponsors, Gianni Infantino semblait parfaitement dans son élément. «C’est merveilleux d’être ici, dans une atmosphère festive, avec des fans fantastiques», a-t-il répété, comme si la place de Mollis avait été rebaptisée FIFA Fan Zone. On l’imaginait presque annoncer une Coupe du monde de lutte, organisée sur trois continents et dix-sept fuseaux horaires.

Au final, Mollis aura donc vu se croiser deux rois: celui de la sciure, couvert de sueur et d’authenticité, et celui du football. Et pour une fois, Gianni Infantino n'a pas été le plus applaudi.



