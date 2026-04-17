Les meilleurs breakers suisses attendus à Lausanne samedi

À Lausanne, le Red Bull BC One Cypher Switzerland 2026 dépasse le cadre national. Les meilleurs breakers visent déjà Toronto et la scène mondiale.

Blick Sport

Le chemin vers Toronto passera par Lausanne. Le 18 avril, le Red Bull BC One Cypher Switzerland 2026 ne se résumera pas à une finale nationale, mais bien à un un point de passage vers la scène mondiale.

Car derrière le titre suisse, l’objectif est ailleurs. Se rapprocher de la finale du Red Bull BC One, prévue fin novembre, et s’inviter parmi les meilleurs breakers de la planète. Dans ce contexte, chaque battle compte double.

Début de la finale à 19h30

Sur le dancefloor du Palais de Beaulieu, dès 19h30, le niveau s’annonce dense. Le format 1 contre 1 ne laisse aucune place à l’erreur, et impose plus qu’une démonstration technique. Musicalité, présence, capacité à imposer un style: autant de critères qui pèseront dans les décisions.

Parmi les profils attendus, B-Boy Liam et B-Girl Jin arrivent avec le statut de vainqueurs des qualifications de Neuchâtel. Mais à ce stade, les repères comptent peu. La finale nationale réunit un plateau où les écarts se jouent sur des détails. Autour des danseurs, l’événement s’appuie sur une structure solide. Madmax, Menno et Kolya Ukol formeront le jury, pendant que DJ Jon Kwizera dictera le tempo. Amjad et Remo accompagneront les échanges au micro.

Dès l’après-midi, le public pourra assister à plusieurs animations avant le lancement des battles en soirée, puis prolonger l’expérience au D! Club.