1/5 Le spectacle Gymotion «Ensemble» aura lieu le 11 janvier 2025 à la Vaudoise aréna. Photo: Glymotion

Thibault Gilgen Journaliste Blick

En 2025, Lausanne vivra au rythme des gymnastes. Attendue du 12 au 22 juin, la Fête fédérale de gymnastique prendra ses quartiers dans la capitale vaudoise, 14 ans après Gymnaestrada et cinq ans après les Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse. Ce sera la première fois depuis 50 ans que ce rendez-vous d’envergure aura lieu en Suisse romande.

Pour compléter ce programme alléchant et entrer du bon pied dans cette année sportive, la ville accueillera tout d’abord le spectacle Gymotion, dont l'instance responsable est directement la Fête fédérale, le 11 janvier à la Vaudoise aréna. Cet événement, qui constitue le plus grand spectacle gymnique de Suisse, existe depuis 2009. Mais il sortira pour la première fois de ses murs du Hallenstadion de Zurich pour se rendre dans la capitale olympique.

Sports d'élite et populaire réunis

Pour cette 9e édition, 450 gymnastes – dont l’âge oscille dans les grandes lignes entre 7 et 60 ans, car aucune restriction n’a été imposée – viendront apporter leur touche artistique à un spectacle exceptionnel. 16 sociétés de gym seront représentées avec un total de 20 musiciens qui joueront en live, accompagnés d’un lightshow dernier cri. Avec deux représentations agendées (l’une à 13h30, l’autre à 19h00), ce sont près de 14’000 spectateurs qui sont attendus à Malley.

« «On veut partager ce chemin vers la Fête fédérale avec toute la Suisse» Jérôme Hübscher, directeur de production »

«En Suisse, il y a 1200 sociétés de gym et 1300 soirées gymniques par années, explique Jérôme Hübscher, directeur de production du spectacle, dont l'ensemble est piloté par un comité. Nous sommes donc fiers de réunir sport populaire et sportifs d’élite pour la première fois en Suisse romande, d’autant plus dans ce magnifique écrin qu’est la Vaudoise aréna.»

Rassembler, voilà le mot d’ordre de Gymotion version 2025, dont la proposition se nomme sobrement «Ensemble». «On veut partager ce chemin vers la Fête fédérale avec toute la Suisse. Le mot 'ensemble' est soigneusement choisi. On veut gagner ensemble, perdre ensemble, mais aussi travailler ensemble et s’entraider», précise Jérôme Hübscher. Le budget total de l’événement s’élève à 1,1 million de francs. Pour la fédération, couvrir les frais serait déjà un excellent bilan.

Le défi du live

En Suisse romande, on compte de nombreuses sociétés qui participeront au spectacle, comme FSG Aigle-Alliance, FSG Lancy, Team Vevey ou encore FSG Yverdon Ancienne pour n’en citer que quelques-unes. Côté neuchâtelois, plusieurs sociétés se sont même rassemblées sous une seule unité pour proposer une performance de saut.

Ce visuel donne un aperçu du show à 360 degrés prévu dans la Vaudoise aréna. Photo: Glymotion

En travaillant avec des professionnels de la musique live reconnus Outre-Sarine, Gymotion entend proposer un tableau artistique haut en couleur et émouvant. «Le fait que la musique soit jouée en live rajoutera une couche d’émotion supplémentaire, mais d’un autre côté, c’est un sacré challenge pour les athlètes. Habituellement, ils travaillent leur chorégraphie sur des musiques enregistrées en calculant les temps précis, qui sont les mêmes à chaque écoute. En live, forcément, il peut y avoir des surprises. Mais les participants seront bien entourés pour réaliser leur passage dans des conditions optimales», assure le directeur de production.

Du côté de Gymvaud, qui fait partie du comité d’organisation de la manifestation, on se réjouit d’une telle vitrine: «C’est une grande fierté pour notre canton, qui compte 120 sociétés de gym pour un total de 21’000 membres», indique fièrement Francis Buchi, directeur de l’association. Ces sociétés sont un terreau énorme pour le sport d’élite, mais aussi pour d’autres gens. Peu importe votre niveau: quand vous pratiquez la gym, vous êtes forcément passé par une société. Ainsi, réunir toutes ces personnes, professionnelles ou non, aura assurément quelque chose de magique.»

Du côté de la Vaudoise aréna aussi, on est très heureux de pouvoir accueillir un nouvel événement, qui vient diversifier l’offre de cette plaque tournante du sport à Lausanne: «Notre slogan ici, c’est 'vivre, vibrer, partager ensemble'. Cela colle donc parfaitement avec le projet Gymotion. Nous sommes ravis d’être une rampe de lancement pour le sport et le bien-être de la population», explique Samira Marquis, directrice de l’aréna. Fortes des concerts et spectacles qui commencent à s’enchaîner sur place, les équipes techniques offriront un soutien précieux pour la conversion de la salle, qui offrira un show à 360 degrés.

Passion et beauté

De quoi faire rêver les jeunes athlètes qui prendront part à la manifestation. C’est notamment le cas de Norah Demierre, 17 ans, dont la spécialité est la gym rythmique: «Je vais faire une chorégraphie avec un chanteur. Je serai seule à ce moment. Ça va être grand et impressionnant dans cette salle», confie-t-elle.

« «Habituellement, le message que l’on veut faire passer est la performance, mais là, ce sera la passion!» Gonçalo Alves, trampoliniste »

Gonçalo Alves, 20 ans, sera quant à lui de la partie pour montrer ses facultés au trampoline, lui qui fait partie de la société Aigle Alliance et de l’équipe de Suisse junior: «Ce sera une formidable manière de mettre la créativité et le plaisir au centre de ce que nous faisons», se réjouit-il. «Sans médaille en jeu, on est encore plus motivés, car c’est un état d’esprit différent. C’est plus chaleureux. Habituellement, le message que l’on veut faire passer est la performance, mais là, ce sera la passion!»

«Les Romands ont le goût du show!»

Une mentalité que Norah Demierre a également hâte de partager: «Pour Gymotion, il y a tout le côté artistique que nous avons moins l’occasion de mettre en lumière en compétition. Ce qui compte ici, c’est que ce soit beau!» Pour peaufiner les détails, les participants ont rendez-vous au collège de Beausobre à Morges (VD) ce week-end. L’objectif est de répéter le concept qu’ils ont pu commencer à préparer en janvier 2024.

Gymotion à la sauce romande s’annonce donc comme une belle réussite. La vente de billets (à 49 francs l’unité) suit son cours, même si les organisateurs espèrent encore que le spectacle du soir se remplira davantage. Peut-on alors imaginer une présence régulière en Suisse romande? «Nous sommes ouverts à tout», indique Jérôme Hübscher. «Il y aura aussi une édition à Zurich, mais il n’y a rien de décidé pour la suite. Ce qui est certain, c’est que les Romands ont le goût pour le show!», rigole-t-il. Rendez-vous est donc pris le 11 janvier, pour lancer cette grande année de gymnastique!