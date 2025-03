Deux Suissesses dans le top 10 à Åre

Larguées après la première manche, les Suissesses n'ont pas connu un incroyable remontée à Åre. Camille Rast (8e) et Lara Gut-Behrami (9e) ont terminé dans le top 10 d'une course remportée haut la main par Federica Brignone.

Pour son retour, Camille Rast a pris la 8e place du géant d'Åre. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Federica Brignone poursuit sur sa lancée. L'Italienne a cueilli samedi à Are son troisième succès consécutif en Coupe du monde de géant, devançant de 1''36 sa dauphine néo-zélandaise Alice Robinson (2e). Côté suisse, Camille Rast a terminé 8e et Lara Gut-Behrami 9e.

En tête après la première manche, Federica Brignone a décroché son neuvième succès de la saison, le cinquième en géant. Mais elle n'a pas récupéré le dossard rouge de la discipline: elle abordera le géant des finales de Sun Valley avec 20 points de retard sur Alice Robinson, qui s'est offert son sixième podium d'affilée en géant.

La championne du monde 2025 de géant a en revanche creusé un peu plus l'écart au général grâce à sa 36e victoire obtenue sur le Cirque blanc. Sa marge sur sa dauphine Lara Gut-Behrami est désormais de 322 unités, alors que les deux femmes n'ont plus que six courses à leur programme durant cet exercice 2024/25.

Lara Gut-Behrami, qui restait sur une 2e place en géant à Sestrières, a donc manqué le coche samedi. La Tessinoise, 13e sur le premier tracé, a quelque peu redressé la barre en seconde manche après avoir pourtant perdu un bâton. Mais elle peut se concentrer sur sa quête d'un sixième globe de super-G.

Touchée à une hanche lors de sa chute en slalom à Sestrières deux semaines plus tôt, Camille Rast s'est quant à elle pleinement rassurée en accrochant la 8e place. La Valaisanne jouera gros dimanche en slalom en Suède, elle qui accuse 39 points de retard sur la Croate Zrinka Ljutic dans la Coupe du monde de la spécialité.

Mikaela Shiffrin éliminée

Troisième Suissesse présente en finale, Wendy Holdener s'est classée 16e. Vanessa Kasper, 40e de la première manche avec le dossard 38, et Delphine Darbellay, 41e avec le no 51, avaient échoué à un peu plus d'une demi-seconde du top 30. A noter par ailleurs l'élimination de Mikaela Shiffrin sur le premier parcours.