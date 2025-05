1/5 Shedeur Sanders a été victime d'un canular téléphonique. Photo: keystone-sda.ch

Pascal Keusch

Ce ne sont pas des semaines faciles pour Shedeur Sanders. Considéré comme un des trois meilleurs choix de la NFL, le fils de la légende Deion Sanders (57 ans) n’a été sélectionné que lors du cinquième tour de la draft de cette année. En tant que 144e choix, il atterrit chez les Cleveland Browns.

Pourtant, le joueur de 23 ans avait déjà reçu un appel libérateur au deuxième tour… en apparence seulement. Car il s’agissait d’une blague. L’auteur de la farce est Jax Ulbrich (21 ans), le fils du coordinateur défensif des Falcons, Jeff Ulbrich. Il a appelé Sanders depuis l’iPad de son père pour lui annoncer une fausse bonne nouvelle.

La Ligue a donc décidé de sévir. Les Falcons doivent payer environ 200’000 francs, alors que Jeff Ulbrich est condamné à une amende d’environ 80’000 francs.

«C’était puéril»

Ce dernier s’est excusé auprès de Shedeur Sanders pour sa mauvaise blague. «Vendredi soir, j’ai fait une énorme erreur. Shedeur, ce que j’ai fait est totalement inexcusable, embarrassant et honteux», a écrit Jax Ulbrich sur ses réseaux sociaux. «Je suis vraiment désolé de t’avoir privé de ton moment, c’était égoïste et puéril.»

Les Atlanta Falcons ont également fait une déclaration officielle. Ils confirment qu’il s’agissait bien du fils de leur coordinateur défensif derrière cette farce. «Jeff Ulbrich ne savait pas qu’il avait divulgué les données à son fils et n’a été informé de la farce qu’après coup», a indiqué la franchise. «Les Atlanta Falcons ne tolèrent pas ce comportement et présentent leurs sincères excuses à Shedeur Sanders et à sa famille.»