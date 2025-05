Une boxeuse pro décède à 25 ans, dix jours après son mariage

Blick Sport

Le monde de la boxe est en deuil. Ce jeudi, le promoteur Boxxer a annoncé que son athlète de 25 ans, Georgia O'Connor, était décédée des suites d'une maladie. La jeune femme, qui vivait depuis deux ans avec une colite ulcéreuse, a été diagnostiquée d'un cancer au début de l'année 2025.

À l'époque déjà et sur son compte Instagram, elle regrettait que sa maladie n'avait pas été repérée plus tôt. «J’ai dit dès le début que je sentais que c’était un cancer. Mais aucun médecin ne m’a écoutée. Aucun médecin ne m’a prise au sérieux. Et maintenant? Le cancer s’est propagé.»

Un combat final que la boxeuse anglaise a finalement perdu, elle qui, dans sa carrière, avait glané une médaille d'or aux Jeux de la jeunesse du Commonwealth en 2017 aux Bahamas.

Début mai, Georgia O'Connor avait annoncé sur son compte Instagram s'être marié avec son compagnon, Adriano Cardinali. Le couple avait déjà traversé une épreuve extrêmement difficile, puisque la boxeuse avait fait une fausse couche en février.