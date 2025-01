Fribourg Olympic titré pour la 9e fois en Coupe de la Ligue

Favori, Fribourg Olympic a remporté sa 9e Coupe de la Ligue et conservé son titre à Clarens. En finale, les Fribourgeois ont dominé les Lions de Genève 81-68.

Olympic a remporté un nouveau titre. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

C'était un peu à qui l'Histoire allait sourire. Est-ce que Fribourg Olympic, sacré à quatre reprises lors des années paires depuis 2018, allait vaincre le signe indien et s'imposer lors d'une année impaire? Ou est-ce que les Lions de Genève, titrés en 2013, 2015, 2019 et 2021 allaient faire valoir leur «impaire-méabilité»?

Si finalement le destin a voulu qu'Olympic l'emporte, les Lions ont vendu chèrement leur peau. Menés 63-41 à la 27e, les Genevois auraient pu se laisser glisser gentiment en attendant la fin de la rencontre. Or, petit à petit, les hommes de Patrick Pembele ont entrevu le soleil pour revenir à trois longueurs à la 36e (65-62) en infligeant un 21-2 aux champions de Suisse. La taille des cinq joueurs sur le terrain, au-delà des 2 m, a ennuyé Fribourg, comme l'a reconnu Natan Jurkovitz après le match.

La voix du journaliste français Patrick Montel et son fameux «Alors peut-être...» lors de la victoire française sur le 4x400 m des Européens de Zurich en 2014 a peut-être alors résonné dans les têtes de certains fans des Lions. Mais le MVP de la rencontre Eric Nottage a sorti deux paniers à 3 pts pour éteindre la lumière et les espoirs genevois.

Eric Nottage a d'ailleurs livré une performance assez impressionnante, notamment en première mi-temps. Le meneur américain a été parfait au tir avec un 6/6 et un 2/2 aux lancers-francs pour un total de 17 points après vingt minutes. Il a terminé sa journée de travail avec 28 points (dont un 5/8 à distance) et 12 rebonds. Le capitaine Natan Jurkovitz s'est également signalé en compilant 15 points et 7 rebonds.

En face, Jaqualyn Gilbreath a surnagé avec 21 points, 6 assists, 4 rebonds et 3 interceptions sans quitter le parquet. C'est aussi l'une des explications de la peine des Genevois à faire déjouer les Fribourgeois. Ils ont sûrement été un peu moins efficaces dans le money time en raison de la débauche d'énergie pour revenir dans la rencontre.