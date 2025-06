«Je me suis fait des reproches» après les accidents mortels

Les accidents tragiques de Gino Mäder et Muriel Furrer émeuvent encore la Suisse aujourd'hui, surtout Beat Wettstein. Quel regard porte sur eux l'homme qui veille depuis plus de 30 ans à la sécurité des courses cyclistes suisses?

1/29 Le cyclisme suisse a connu des temps difficiles. En 2022, Gino Mäder est décédé après un accident au col de l'Albula. Photo: foto-net

Mathias Germann

Beat Wettstein, aimeriez-vous que revenir en arrière?

Non. Ce qui est arrivé est arrivé: le bon et le mauvais.

Depuis 1990, il y a eu trois décès. En 2003, le policier Christian Schaller est décédé lors du Tour de Romandie. En 2023, Gino Mäder a été victime d'un accident lors du Tour de Suisse et en 2024, Muriel Furrer a perdu la vie lors des championnats du monde à Zurich. Les courses de vélo sont-elles devenues plus dangereuses?

Après l'accident de Christian, j'ai dit: j'arrête. Mes 25 valets – les motards de l'escadron de sécurité – m'ont alors convaincu de continuer. Non seulement je suis moi-même dans la police, mais j'aime aussi les courses de vélo. Et j'essaie toujours de me racheter. Maintenant, je reviens à votre question…

Volontiers.

Dans l'escadron de sécurité des courses lui-même, beaucoup de choses sont beaucoup plus professionnelles qu'avant. Quand j'ai commencé à 30 ans, nous portions une chemise, une cravate et une veste en caoutchouc sur les motos. Aucune protection. Mais nous faisions ce que nous pouvions avec nos véhicules. Plus tard, en tant que chef de la sécurité, j'ai tout de suite dit: «Les gars, le Tour de Suisse n'est pas notre course, c'est celle des cyclistes.» À un moment donné, je n'ai plus fait appel qu'à des professionnels, souvent des policiers, pour l'escadron de sécurité. Je veux des gens qui assument des responsabilités. Il y a longtemps qu'il n'est plus question de faire le tour des maisons le soir. L'organisation, l'équipement et les procédures sont bien plus professionnels que dans les années 90. L'accident mortel de Christian Schaller m'a d'autant plus frappé. Il est sorti de nulle part.

Et comment cela se passe-t-il dans le peloton?

J'ai le sentiment que la pression sur les coureurs est devenue plus forte. Premièrement, ils roulent beaucoup plus vite qu'avant, et deuxièmement, on leur demande davantage. Ils donnent toujours le maximum, même s'ils sont à moitié inconscients sur leur vélo. Ils pédalent des watts jusqu'à ce que ça claque – même s'ils sont déjà dans la zone rouge. Cela augmente le risque, car ils sont moins concentrés.

Gino Mäder a-t-il lui aussi pris trop de risques?

Nous ne le saurons jamais. Il n'y a ni photos, ni vidéos, ni témoins oculaires de son accident.

Quel est votre sentiment?

Tout d'abord, je veux dire que ce qui est arrivé à Gino m'a énormément touché. C'était quelqu'un de très bien. Je me souviens de sa victoire à Andermatt en 2021. Gino m'a sauté au cou à l'arrivée. Nous nous connaissions et nos familles aussi.

Aurait-on pu éviter son accident?

Lorsqu'il était actif, Fabian Cancellara me disait toujours: «Ecoute, Beat. Nous avons des kilomètres de goudron qui traverse la Suisse. Tu dois veiller à ce que rien ne vienne en face de moi ou ne traverse la route. Tu dois aussi veiller à ce qu'il n'y ait rien sur la route qui ne soit pas censé y être. Enfin, tu dois me signaler tout obstacle important. Le reste dépend de moi: je dois veiller à rester sur le goudron.» J'ai toujours agi en fonction de ces paroles.

Le virage à gauche de l'Albula, que Gino a dépassé, n'était pas un obstacle majeur.

Je suis passé à cet endroit 15 minutes avant le premier coureur et j'ai dit à mon chauffeur: «C'est aussi un virage de merde.» Il n'avait pas de ligne de guidage périphérique et on ne voyait pas où s'arrêtait le goudron. J'ai envisagé un instant de marquer moi-même la ligne avec un spray.

Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez appris que Gino Mäder et Magnus Sheffield avaient quitté la route à cet endroit précis?

(Il réfléchit) Je me suis fait des reproches. Mais je me fais toujours ça quand il y a un accident.

La famille de Gino Mäder n'était pas de cet avis, et le rapport d'enquête du parquet a également exonéré l'organisation de toute responsabilité – donc vous aussi.

Même un coup de spray n'aurait pas aidé Gino et Magnus. Les traces de leurs pneus indiquent clairement qu'ils sont allés tout droit dans le virag – ils se sont trompés de direction.

Pourquoi?

Je ne sais pas. Peut-être y a-t-il eu un coup de vent… En tout cas, ils ne sont pas tombés sur le côté, mais ont dévalé directement la pente. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver à Gino. Il s'entraînait si souvent là-bas et était si loin derrière dans la course qu'il n'aurait rien dû risquer. Peut-être était-il épuisé. Ou alors il en a trop voulu et a mal évalué la situation.

C'est sans doute à ce jugement que l'on parviendra dans le cas de Muriel Furrer, même si les circonstances étaient différentes aux championnats du monde.

C'était une journée pluvieuse et la lumière était nettement moins bonne qu'avec Gino. Néanmoins, la route qui descendait vers Küsnacht était en bon état et n'était pas exceptionnellement glissante.

Dans un cas comme dans l'autre, Muriel Furrer connaissait la route par cœur.

Elle habitait à proximité, c'était sa zone d'entraînement. Muriel a emprunté cette route à d'innombrables reprises – dans des conditions nettement plus dangereuses, car il y a normalement une circulation en sens inverse.

En tant qu'expert, serait-il bon pour vous qu'il y ait des enregistrements télévisés des deux accidents?

Je n'aimerais pas voir les accidents eux-mêmes. Mais j'aurais aimé voir le déclenchement, la cause des chutes. Peut-être pourrait-on en tirer des enseignements. Mais ainsi, je me demanderai toujours: n'y aurait-il pas eu quelque chose que j'aurais pu faire avant?

Muriel Furrer a percuté un arbre de plein fouet.

Nous avions déjà décidé avant les championnats du monde que nous ne voulions pas de spectateurs dans cette forêt. Des gens auraient pu se précipiter de n'importe où sur la route sans être remarqués. Et un crash avec un athlète surgissant d'un virage à 90 km/h aurait été dévastateur. C'est pourquoi nous avons bouclé toute la forêt.

Résultat: Muriel Furrer est restée gravement blessée dans la forêt pendant une heure et demie, sans que personne ne la découvre. Une pensée qui ne doit pas seulement être brutale pour chaque père et chaque mère.

Je suis incroyablement désolé, même si nous ne savons pas si cela aurait sauvé Muriel si nous l'avions trouvée plus tôt. En fin de compte, il est simplement vrai que nous ne pouvons pas surveiller toute une forêt lors d'une course cycliste. Il y a toujours un risque résiduel. Si on ne le veut pas, il faudra à l'avenir rouler sur un circuit. Nous pourrons alors, comme en Formule 1, sécuriser pratiquement chaque zone dangereuse.

Il y a toutefois un potentiel d'amélioration en ce qui concerne la récupération et le sauvetage. Vous êtes d'accord?

Après avoir pris connaissance de l'accident, la chaîne de sauvetage – service sanitaire, médecin d'urgence, ambulance, hélicoptère de sauvetage – a très bien fonctionné! Nous en tirons néanmoins des leçons. Pour le Tour de Suisse 2025, nous introduisons un système de suivi GPS. Désormais, chaque vélo de course, les motos et tous les véhicules de la colonne de course seront équipés d'un émetteur afin que nous puissions localiser les véhicules en permanence. Si un véhicule s'arrête, cela déclenche une alarme à la centrale et nous en vérifions la raison.

Vous avez 65 ans et certains vous décrivent comme un dur au cœur tendre.

La discipline est importante pour moi. En même temps, j'essaie d'être à l'écoute de tous. J'essaie de présenter et d'expliquer aux gens l'identification et la résolution des problèmes de mon point de vue. Ainsi, après chaque étape, je suis souvent très fier lorsque les gens ont résolu le travail de manière remarquable – souvent même différemment de ce que j'avais demandé, parce que leur solution au problème était meilleure. Et j'écoute mon instinct. Une fois, j'ai renvoyé quelqu'un de l'escadron de sécurité chez lui après deux jours. Je lui ai dit: «Merci pour ton engagement, mais ça ne marchera pas. Je ne veux pas venir à ton enterrement la semaine prochaine.»

En parlant d'enterrement. Avez-vous assisté aux funérailles de Gino Mäder et de Muriel Furrer?

Pour Gino, j'ai assisté au Memorial Ride et pour Muriel à l'enterrement. Les deux étaient importants pour moi. J'ai proposé à la famille de Muriel de parler si elle le souhaitait. Cela n'a pas été le cas, ce qui me convient parfaitement. Je leur sais gré de ne jamais m'avoir reproché quoi que ce soit. Si le ministère public – que ce soit pour elle ou pour Gino – était arrivé à la conclusion que nous avions fait preuve de négligence, j'aurais immédiatement démissionné.

Comment avez-vous géré ces pressions?

Comme dans la police, quand quelque chose de grave s'est produit. J'en ai parlé plus longuement avec des collègues de travail qui sont depuis longtemps des amis. Je ne le fais jamais à la maison, car cela ne ferait qu'effrayer ma femme et lui peser. On ne discute pas non plus avec un boucher quand on veut réparer une fenêtre.

Vous avez maintenant 65 ans. Combien de temps allez-vous continuer?

Cela fait maintenant trois ans que je suis responsable de la protection du parcours. Mon équipe compte encore six personnes et non plus près de 40. Tant que je sens la confiance de la direction, que j'ai de bonnes personnes dans mon équipe et que ma santé est bonne, je continuerai encore cinq ans. Si ce n'est plus le cas, je m'occuperai encore plus des chevaux des Franches-Montagnes que ma femme et moi gardons et élevons à la ferme.