Les deux paires féminines en quarts de finale

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder se sont qualifiées pour les quarts de finale des Européens aux Pays-Bas. Les deux équipes se sont imposées 2-1.

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré sont en quarts de finale des Championnats d'Europe

ATS Agence télégraphique suisse

Böbner/Vergé-Dépré ont remporté leur match contre le duo allemand Sarah Schneider/Margareta Kozuch. Les Suissesses ont renversé la situation après avoir perdu le premier set 21-17. En quarts de finale, la Lucernoise et la Bernoise affronteront les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon.

Vérge-Dépré/Mäder ont copié les jeunes. Après un premier set décevant, perdu 21-14, la Bernoise et la Zurichoise ont renversé la situation et remporté le match face aux Italiennes Reka Orsi Toth/Giada Bianchi. En quarts de finale, les deux Suissesses retrouveront d'autres Transalpines avec la paire Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Les quarts de finale des Suissesses se joueront vendredi soir.

Chez les messieurs, Quentin Métral et Yves Haussener se sont imposés face aux Polonais Piotr Kantor/Jakub Zdybek et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Métral/Haussener ont remporté le troisième set 16-14. Ils affronteront vendredi soir les Tchèques Jakub Sepka et Jiri Sedlak, deux adversaires contre lesquels ils ont perdu en deux sets lors du tour préliminaire.

Marco Krattiger/Florian Breer ont fait de même un peu plus tard dans l'après-midi. Ils se sont imposés face aux Français Calvin Aye/Rémi Bassereau.