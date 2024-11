Léon Marchand dénonce l'abandon d'un projet par le gouvernement français

Le quadruple champion olympique a clairement indiqué sa façon de penser sur les réseaux sociaux. Photo: AFP

Parfois, un symbole suffit: jeudi matin, le nageur n'a pas écrit un mot. Il a simplement publié un émoji tête de clown pour accompagner un article de L'Equipe sur la décision du ministère de l'Education nationale. Sur le compte de la vedette des JO se juxtaposent donc ce clown et une photo d'Emmanuel Macron avec des enfants, qui illustrait l'article.

Anne Genetet lui a répondu quelques heures plus tard sur X. «Cher Léon Marchand, cette ambition, nous ne l'abandonnons pas, bien au contraire: nous l'adaptons pour la rendre plus efficace. Plus juste», a-t-elle tweeté.

«Plus juste pour les classes populaires: la pratique sportive à l'école est désormais renforcée et ciblée sur les établissements d'éducation prioritaire, là où les élèves pratiquent le moins de sport faute de moyens. Nous soutenons ceux qui en ont le plus besoin», a-t-elle ajouté.

Dispositif abandonné

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, deux dispositifs avaient été lancés ces dernières années à l'école pour permettre de «faire de la France une nation sportive» et lutter contre l'inactivité physique et la sédentarité des plus jeunes.

Il s'agissait de «30 minutes d'activité physique quotidienne» du CP au CM2, généralisées en 2022, et de «deux heures de sport supplémentaires pour les collégiens» (2HSC) expérimentées depuis plus de deux ans et élargies à 700 collèges l'année scolaire dernière avec pour vocation d'être généralisée dans les trois ans à venir. Ces deux heures de sport supplémentaires ont été étendues à la rentrée 2024 dans les zones d'éducation prioritaire (environ 1100 collèges).

Mais la généralisation du dispositif destiné aux collégiens a été abandonnée par l'Education nationale, le ministère expliquant qu'elle n'était «pas soutenable» dans une circulaire publiée la semaine dernière au Bulletin officiel de l'Education nationale.

Le pongiste Simon Gauzy aussi déçu

Ce dispositif, qui «a démontré la pertinence de la mesure pour les collégiens éloignés d'une pratique régulière», est toutefois «perçu encore comme complexe à mettre en oeuvre» et sera «recentré sur les seuls établissements en éducation prioritaire», a précisé le ministère.

Jeudi, le pongiste Simon Gauzy, médaillé de bronze par équipe aux JO avec les frères Lebrun cet été, a imité Léon Marchand, mais cette fois avec trois émojis d'une personne portant sa main au visage, signe de déception ou de dépit après la décision du gouvernement.

Dans un rapport publié fin septembre, le Sénat a par ailleurs dressé un bilan critique du dispositif «30 minutes d'activité physique quotidienne» (APQ) à l'école, estimant que sa mise en place était «parcellaire» et appelant à lui «redonner du souffle».