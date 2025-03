Blick Sport

Le lundi 17 mars dernier, un avion avec trois personnes à son bord s'est écrasé près du col de l'Albula, dans les Grisons. L'accident n'a fait aucun survivant après s'être «enfoncé dans le sol» comme l'avait expliqué à Blick un témoin sur place. «Dans les trois dernières secondes avant le crash, l'avion a tourné sur son axe. Il y a ensuite eu une explosion et une énorme boule de feu.»

L'agence «Reuters» dévoile que les occupants de ce petit avion était Line Markert, son mari et son fils. La Danoise était depuis décembre la vice-président de la Fédération internationale et elle rentrait d'un séjour de ski en Suisse en compagnie de sa famille. «Line était une personne extraordinaire, connue et admirée par l'ensemble de la communauté mondiale de la voile», a réagi Quanhai Li, président de World Sailing.

Après avoir été présidente de l'Association danoise de voile pendant sept ans, Line Markert avait donc rejoint les instances dirigeantes de la Fédération internationale il y a quelques semaines. À côté, elle travaillait dans un cabinet d'avocats.