Elle a «manqué de substance» Mujinga Kambundji renonce à s'aligner à Shanghai

La sprinteuse suisse Mujinga Kambundji, malade et affectée par le décalage horaire, a déçu lors de sa course à Xiamen. La championne du monde du 60 m en salle renonce à la compétition de Shanghai et vise un retour à Doha le 16 mai.