Cédric Heeb et Daniel Leu

Muriel Furrer a dû être transportée par hélicoptère à l'hôpital. Photo: Lecteur-reporter

Muriel Furrer pourra-t-elle se remettre de sa terrible chute jeudi lors des championnats du monde de cyclisme à Zurich? L'émotion est grande dans le monde du cyclisme, et chaque actualisation de la situation est attendue avec la plus grande inquiétude.

Comment se porte Muriel Furrer?

Il n'y a pas encore d'informations sur son état après l'opération d'urgence qui a eu lieu jeudi, selon la SRF. Dans son communiqué, l'Union cycliste internationale (UCI) a indiqué qu'elle se trouvait dans un «état très critique». Les organisateurs ont indiqué vendredi matin que son état était «toujours très critique».

De quoi souffre-t-elle?

La jeune femme de 18 ans a subi un grave traumatisme crânien.

Où la chute s'est-elle produite?

Il n'est pas possible de dire avec certitude où et comment Muriel Furrer est tombée. Selon l'UCI, elle a chuté dans une forêt sur le City Circuit. La route devait être assez humide à cet endroit, comme sur le reste du parcours. La forêt se trouve au-dessus de Küsnacht, dans le canton de Zurich, à environ dix minutes d'Egg, le village où habite Muriel Furrer. L'hélicoptère de sauvetage a pris la cycliste en charge directement après cette partie de la forêt. Jeudi, le départ de la course sur route junior avait été donné à Uster, non loin de là.

Vendredi matin, Blick s'est rendu sur place à la recherche d'indices. Les policiers sur place ne peuvent pas donner d'informations plus précises. Le lieu exact de l'accident n'est toujours pas clair, mais il devrait se situer quelque part dans la forêt (voir photo).





Quand cela s'est-il passé?

Le départ de la course (73,6 km) des championnats du monde a été donné jeudi matin à 10h. L'heure exacte de la chute n'est pas connue. Selon l'horaire des organisateurs des championnats du monde, les athlètes auraient dû passer une première fois à Küsnacht entre 11h et 11h10 environ, puis une deuxième fois peu avant 12h. L'accident a donc probablement eu lieu avant midi.

Quelle est la suite des événements?

Vendredi matin (8h30), les prochaines courses para ont déjà commencé, puis la course sur route des moins de 23 ans masculins est prévue à partir de 12h45. «La suite se fera en accord avec et dans l'esprit de la famille. La famille souhaite que les championnats du monde se poursuivent conformément au programme», écrivent les organisateurs vendredi matin. Ils se sont en outre mis d'accord avec l'UCI et Swiss Cycling sur la poursuite de l'événement. Samedi, la course sur route de l'élite des femmes suivra, et dimanche, celle des hommes clôturera le programme.

Que disent les organisateurs?

Jusqu'à présent, les déclarations sur la chute de Muriel Furrer sont peu nombreses. Dans le communiqué commun de l'UCI, de Swiss Cycling et des organisateurs, on peut lire que l'on est «extrêmement préoccupé par la situation». Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.

Y a-t-il d'autres réactions?

Thomas Litscher (35 ans) s'est exprimé auprès du Blick sur la chute de Muriel Furrer. Il faisait partie de l'équipe qui a gagné le bronze aux championnats d'Europe de VTT en mai dernier. «Mon amie vient de m'appeler pour m'annoncer la terrible nouvelle. J'en ai des frissons», déclare le double champion du monde de VTT en relais (2007, 2010) à propos de cet accident «tragique».

Sur le profil Instagram de Muriel Furrer, de nombreux fans s'inquiètent pour la cycliste. Même Sandra Mäder, la mère du cycliste professionnel Gino Mäder, décédé à 26 ans dans un accident en juin 2023 lors du Tour de Suisse, intervient sous une publication et souhaite de la force à la famille de Muriel Furrer: «Je ressens une émotion si extrême pour ta famille. Sois forte! Chère famille Furrer, je compatis avec vous».

Qui est Muriel Furrer?

La jeune femme est considérée comme une étoile montante du cyclisme suisse. Elle est spécialisée dans le VTT et le cyclo-cross. Lors des championnats d'Europe de VTT en mai, elle a remporté la médaille de bronze dans le relais par équipe. Aux championnats du monde fin août, elle s'est classée 29e.

Il y a deux semaines, elle a pris la 37e place du contre-la-montre individuel aux championnats d'Europe sur route en Belgique et la 9e place avec le relais. Lors de la course sur route, elle a terminé 29e.

La jeune femme originaire d'Egg, dans le canton de Zurich, fréquente la United School of Sports où elle suit une formation en commerce.