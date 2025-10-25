Fin de l'histoire d'amour entre Philipp Nawrath et Karoline Offigstad Knotten! C'est ce qu'annonce l'ancien couple de biathlètes. La Norvégienne est déjà fraîchement amoureuse.

Une rupture amoureuse surprise pour un couple de biathlètes

Une rupture amoureuse surprise pour un couple de biathlètes

1/5 Philipp Nawrath et Karoline Offigstad Knotten ne sont plus en couple. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Ils formaient le couple de rêve du biathlon. Mais leur histoire d’amour appartient désormais au passé. Philipp Nawrath (32 ans) et Karoline Offigstad Knotten (30 ans) ont annoncé leur séparation à la surprise générale, à un mois du début de la saison.

«Ça n’a pas fonctionné entre nous», a déclaré l’Allemand à la chaîne norvégienne TV2. «Mais nous sommes bien, tout va bien.» Les deux athlètes s’étaient rencontrés lors de la fête de clôture de la saison 2022/23. Le courant était rapidement passé entre eux, et fin 2023, ils avaient officialisé leur relation, tout en la gardant largement à l’écart des projecteurs.

Karoline Offigstad Knotten a elle aussi confirmé la rupture au micro de TV2. «C’est terminé, mais nous restons bons amis», a expliqué la Norvégienne. «Et je suis contente, je me sens bien.» Si elle semble avoir tourné la page sans sombrer dans le chagrin, ce n’est pas un hasard: Karoline Offigstad Knotten a déjà un nouvel homme dans sa vie. «Il habite un peu plus près et parle anglais», confie-t-elle en souriant. Avant d’ajouter: «Il vit en Norvège, et ça rend les choses plus simples.»

Une préparation mouvementée pour Karoline Offigstad Knotten

La saison dernière, Philippe Nawrath et Karoline Offigstad Knotten avaient tous deux terminé à la 14e place du classement général de la Coupe du monde, décrochant chacun une médaille en relais aux Mondiaux de Lenzerheide. L’Allemand avait obtenu le bronze (comme en relais mixte), tandis que la Norvégienne repartait avec l’argent.

Tous deux rêvent encore d’une médaille olympique. Mais pour la biathlète, la route s’annonce semée d’embûches. En avril, elle a été exclue de l’équipe nationale norvégienne. Motif: elle souhaitait s’entraîner à sa manière, notamment en privilégiant les stages en altitude, alors que la fédération imposait une préparation collective. Aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé.

Un temps tentée par la retraite sportive, Karoline Offigstad Knotten a finalement choisi de poursuivre sa carrière en s’entourant d’une équipe privée. «J’ai le sentiment de m’en être bien sortie», estime-t-elle aujourd’hui sur TV2. Mais la biathlète reconnaît qu’il reste encore du chemin à parcourir. «Maintenant, je dois me préparer mentalement et viser une grande saison.»