«Avec Paris-Roubaix, c'est une relation d'amour-haine»

Elise Chabbey se sent à l'aise sur les pavés. Sur Paris-Roubaix, elle fait partie des prétendantes au podium. Photo: Getty Images

Mathias Germann

Elise Chabbey passe souvent sous le radar des cyclistes suisses, mais fait partie de l'élite mondiale élargie. Lors de Paris-Roubaix, sans doute le plus grand monument du cyclisme, elle sera l'atout suisse ce samedi (les hommes partent dimanche). «Une victoire dans cette course emblématique serait incroyable. Tout le monde connaît Paris-Roubaix et l'ambiance est tout simplement folle», explique la Genevoise.

Chez les bookmakers, Elise Chabbey est, comme souvent, considérée comme une outsider. Cela s'explique surtout par le fait que cette médecin de formation n'a remporté que deux victoires en quatre ans de carrière professionnelle. Mais son talent est indiscutable – cela a encore été démontré récemment lors du Tour des Flandres, où elle a franchi la ligne d'arrivée en septième position malgré une violente chute. «C'était vraiment malheureux, car je me sentais super bien. Après le crash, j'ai eu besoin de beaucoup d'énergie pour revenir», a-t-elle déclaré.

Elle a terminé quatrième de Paris-Roubaix en 2022 et onzième l'année dernière. Avec 150 kilomètres et 17 secteurs pavés, la course est très dure. Au moins, la pluie n'est pas prévue et il ne devrait pas y avoir de bataille dans la boue cette année.

Du plaisir? Pas vraiment pendant la course

Elise Chabbey, qui après plusieurs années chez SD Worx court maintenant pour l'équipe française FDJ-Suez, se réjouit-elle de l'Enfer du Nord? Elle ne peut s'empêcher de sourire: «C'est une relation d'amour-haine. Pendant la course, il y a peu de joie. Mais quand on arrive au vélodrome et sur la ligne d'arrivée, c'est un sentiment agréable.»

Comme sa coéquipière et star hollandaise Demi Vollering est absente, Elise Chabbey est leader de sa formation. La Belge Lotte Kopecky, qui a déjà triomphé l'année dernière, est la grande favorite.