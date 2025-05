La finale du championnat suisse de basket entre Fribourg Olympic et les Lions de Genève a connu son premier acte ce samedi à Saint-Léonard. Les Fribourgeois n'ont passé l'épaule qu'en toute fin de match, s'imposant 82-74 contre de vaillants genevois.

Jonathan Kazadi (gauche) et Boris Mbala (droite) sur le parquet de Saint-Léonard ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Il fallait bien un premier acte de finale du championnat suisse de basket à Saint-Léonard pour s’enfermer dans une salle sous ce soleil radieux du mois de mai. Mais jouer le titre à cette époque de l’année n’est pas un problème pour Fribourg Olympic. C’est même une habitude pour un club en quête d’un septième sacre consécutif. Ultra-favoris, les hommes de Thibaut Petit doivent tout de même franchir un obstacle pour assoir leur domination: les Lions de Genève.

Ces derniers participent à leur première finale depuis 2019, perdue à l’époque 3-0 face… à Olympic. Mais sous la houlette de Patrick Pembele (par ailleurs ancien assistant du coach fribourgeois), les Genevois, deuxièmes de saison régulière, ont réalisé une excellente saison. Ils ont eu le prestige de sortir leur adversaire du jour en huitième de finale de Coupe cette saison, une compétition qu’ils ont même remportée en avril face à Union Neuchâtel. Cette finale au sommet, qui se joue au meilleur des cinq matches, promet donc une belle intensité, même si les Genevois doivent livrer un combat de tous les instants pour bousculer l’ogre fribourgeois.

Début de match poussif

Les Lions sont d’ailleurs entrés dans leur partie en étant très concentrés, marquant de près leur adversaire et l’empêchant de bien développer son jeu. Après le coup de sifflet de Madame Ashley Carr, première arbitre féminine à officier lors d’une finale de championnat suisse, Olympic, à l’image de Roberto Kovacs, a eu de la peine à se montrer tranchant, lui qui tourne habituellement à une moyenne de 15 paniers à trois points par matches. Mais l’entrée en jeu du Top Scorer Ross William a permis aux joueurs locaux d’entrer petit à petit dans cette finale. Côté genevois, Ja’Qualyn Gilbreath s’illustrait en inscrivant 7 points jusque-là. À 16-11 pour les hôtes du jour à l’issue du premier quart, les Lémaniques offraient une bonne résistance, mais pouvaient aussi compter sur les nombreuses imprécisions fribourgeoises.

De retour au jeu, Genève mettait davantage d’intensité offensivement, mais Fribourg gardait une petite marge, grâce notamment à Jonathan Kazadi qui maintenait quatre points d’écart (23-19). Ross Williams marquait trois bons points pour Olympic, mais il était immédiatement suivi par Isaiah Williams pour les visiteurs qui revenaient à deux points et prenaient même l’avantage. Par la suite, Paul Gravet inscrivait deux lancers francs pour les Lions qui menaient 31-28. Devant son banc, l’entraîneur belge de Fribourg Thibaut Petit avait le visage tendu et prenait un temps-mort, tant cette partie semblait fermée pour ses joueurs jusqu’ici.

Un dunk de Nathan Jurkovitz et trois lancers francs de Roberto Kovac permettaient à Fribourg de revenir à égalité avant qu’Eric Nottage ne redonne l’avantage 36-33 aux Fribourgeois. «Olym-pic! Olym-pic!», le public présent en nombre à Saint-Léonoard pouvait donner de la voix (2350 spectatrices et spectateurs). À 40-37 à la mi-temps, Genève était loin d’être largué.

Fribourg sous pression

Au retour des vestiaires, de nombreuses imprécisions de part et d'autre donnaient une impression de faux rythme dans ce premier acte, comme si les acteurs de cette rencontre étaient encore en train de s'apprivoiser. Arnaud Cotture ratait deux lancers francs pour les hôtes, mais ceux-ci maintenaient la pression sur les Genevois. À 48-44, les visiteurs pouvaient compter sur Isaiah Williams pour rester au contact. Alors qu'une guerre tactique avait lieu entre les deux équipes, à coups de temps morts de chaque côté, les deux formations continuaient de se suivre à la trace. À 59-57 à l'issue de la troisième période, le quatrième quart promettait d'être irrespirable.

La rage de vaincre du banc genevois tranchait alors avec la tension palpable dans les rangs fribourgeois. D'autant que les Lions égalisaient en début de dernière période. Un nouveau match commençait. Jonathan Kazadi et Eric Nottage (19 points jusque-là) tiraient alors les champions en titre vers l'avant et permettaient alors à Fribourg de faire parler son expérience. Vaillants jusque-là, les Genevois semblaient marquer le pas physiquement, ce que beaucoup auraient pu craindre bien plus tôt dans la rencontre.

L'on sentait encore les Lions capables de rugir à tout moment à l'image de ces trois points de Boris Mbala en toute fin de match. Mais Natan Jurkovitz répondait juste derrière, redonnant cinq points d'avance à Fribourg. Dès lors, les favoris ne tremblaient plus, remportant ce premier match 82-74.

Olympic s'en sort donc bien dans ce premier match, mais les hommes de Thibaut Petit devront augmenter le niveau s'ils n'entendent pas se faire surprendre par des Genevois qui ont su tenter leur chance à fond à Saint-Léonard avec, rappelons-le, une profondeur de banc moins avantageuse. Cette finale se poursuivra au même endroit dès mardi avec l'acte II (coup d'envoi à 19h30).