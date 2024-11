1/6 Noè Ponti a battu deux fois le record du monde du 50 mètres papillon lors de la Coupe du monde en Asie. Photo: Getty Images

Patrick Mäder

Avec sa retenue habituelle, Noè Ponti (23 ans) a commenté à son arrivée à Kloten son voyage de trois semaines en Asie, dont il venait de rentrer et où il avait dominé la «World Cup» à Shanghai (Chine), Incheon (Corée du Sud) et Singapour en compagnie du phénomène Léon Marchand (22 ans): «C'est fou! Je ne pensais pas être aussi rapide», a déclaré le Tessinois à la caméra de la SRF. «Ponti, détenteur du record du monde», cela sonne un peu inhabituel et bizarre, selon lui!

Il avait dans ses bagages 7 victoires en Coupe du monde, 2 médailles d'argent et 1 de bronze, 2 records du monde du 50 mètres papillon, 1 record d'Europe, 1 record de la Coupe du monde, 3 records de Suisse et 1 chèque à six chiffres! Les messages de félicitations venus du monde entier ont complètement saturé son téléphone!

La classe mondiale absolue

La classe mondiale, tout simplement! Noè Ponti, superstar! Et ce dans un sport loin d'être mineur, pratiqué partout dans le monde. Au classement général de la Coupe du monde, le Tessinois n'a été battu que par Léon Marchand, qui a remporté 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de Paris.

Le temps de 48,40 sur 100 mètres papillon réalisé par Noè Ponti en Corée du Sud lui aurait suffi pour remporter une nette victoire à Paris, là où il a terminé à une ingrate quatrième place en 50,55 secondes. Cependant, comparer les deux compétitions n'est pas approprié. La pression et le battage médiatique sont bien plus importants lors des Jeux olympiques. Et en Asie, il a réalisé ses supers temps dans un bassin de 25 mètres. A Paris, c'était dans un bassin de 50 mètres. Pour les nageurs, cela fait une grande différence. Ainsi, le record du monde du 50 mètres papillon, détenu par l'Ukrainien Andrii Govorov, est plus lent de 77 centièmes que le nouveau record du monde de Noè Ponti, en petit bassin. C'est pourquoi il existe des tabelles de records séparées pour les deux longueurs de bassin.

De nouvelles impulsions

Le Tessinois a depuis longtemps mis de côté sa déception parisienne, il regarde vers l'avant et s'est fixé de nouveaux objectifs. Aller toujours plus loin, ne pas s'arrêter: c'est ainsi qu'il a toujours procédé. Comme pour le réglage d'une Formule 1, il a tourné quelques boutons, appuyé sur d'autres. Il est passé de Locarno au SC Uster sans pour autant abandonner sa base tessinoise. Il a intégré le Pilates dans son programme d'entraînement et a encore renforcé sa concentration sur la natation. Cela porte visiblement déjà ses fruits.

Son programme reste dense: lundi, il a dû entrer à l'école de recrues pour sportifs d'élite à Macolin, les Championnats suisses sont prévus à Sursee à la mi-novembre et les Championnats du monde un mois plus tard à Budapest, deux événements en petit bassin.

En 2025, la rigueur sera encore plus grande: Noè Ponti reprendra alors un entraînement très dur - à court terme en vue des championnats du monde en grand bassin qui auront lieu en été à Singapour, et à long terme en vue des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles (Etats-Unis). Noè Ponti a déjà annoncé ses grandes ambitions et objectifs sportifs avec ses résultats exceptionnels à la Coupe du monde en Asie. La concurrence est avertie.