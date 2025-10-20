Le chauffeur d'un car de supporters lapidé à mort

Ce dimanche a eu lieu un incident dramatique en marge d'un match de deuxième division de basket-ball en Italie. L'attaque des supporters de Rieti sur ceux de Pistoia a eu pour conséquence la mort du deuxième chauffeur du car.

Le car des supporters de Pistoia a été attaqué ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le match de deuxième division de basket-ball italien (Serie A2) a tourné au drame ce dimanche entre le RSR Sebastiani Rieti et l'Estra Pistoia. Alors que cette dernière s'est facilement imposée dans le Latium (73-88), les supporters pensaient pouvoir tranquillement regagner la Toscane.

Sauf que sur le chemin du retour, ils sont tombés dans une embuscade tendue par les fans de Rieti. Ceux-ci ont alors attaqué à coup de pierres et d'autres objets le car adverse. Une brique aurait touché de plein fouet le copilote, qui est décédé sur place, à l'âge de 65 ans.

Sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports Andrea Abodi n'a pas tardé à réagir: «Mais comment quelqu'un a-t-il pu mourir ainsi, en rentrant d'un match de basket? L'attaque perpétrée ce soir près de Rieti par des criminels devenus assassins et qu'on ne peut jamais qualifier de supporters est choquante. Le sport, c'est la vie, et ces criminels sont à des années-lumière des valeurs sportives. Nos condoléances à la famille du deuxième chauffeur du bus des supporters de Pistoia, mortellement blessé dans cette frénésie meurtrière.»