DE
FR

Drame en Italie
Le chauffeur d'un car de supporters lapidé à mort

Ce dimanche a eu lieu un incident dramatique en marge d'un match de deuxième division de basket-ball en Italie. L'attaque des supporters de Rieti sur ceux de Pistoia a eu pour conséquence la mort du deuxième chauffeur du car.
Publié: 17:53 heures
Partager
Écouter
Le car des supporters de Pistoia a été attaqué ce dimanche.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le match de deuxième division de basket-ball italien (Serie A2) a tourné au drame ce dimanche entre le RSR Sebastiani Rieti et l'Estra Pistoia. Alors que cette dernière s'est facilement imposée dans le Latium (73-88), les supporters pensaient pouvoir tranquillement regagner la Toscane.

Sauf que sur le chemin du retour, ils sont tombés dans une embuscade tendue par les fans de Rieti. Ceux-ci ont alors attaqué à coup de pierres et d'autres objets le car adverse. Une brique aurait touché de plein fouet le copilote, qui est décédé sur place, à l'âge de 65 ans.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports Andrea Abodi n'a pas tardé à réagir: «Mais comment quelqu'un a-t-il pu mourir ainsi, en rentrant d'un match de basket? L'attaque perpétrée ce soir près de Rieti par des criminels devenus assassins et qu'on ne peut jamais qualifier de supporters est choquante. Le sport, c'est la vie, et ces criminels sont à des années-lumière des valeurs sportives. Nos condoléances à la famille du deuxième chauffeur du bus des supporters de Pistoia, mortellement blessé dans cette frénésie meurtrière.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus