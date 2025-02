Le cas Mathias Flückiger continue d'alimenter le débat

1/4 Depuis quelques mois, Mathias Flückiger peut à nouveau se concentrer pleinement sur le VTT. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Abt

Formellement, le cas de Mathias Flückiger est clos depuis longtemps. La star du VTT n'est pas suspendue pour dopage. Mais le besoin de parler subsiste. En octobre, Swiss Olympic a déclaré que l'examen de ce cas fâcheux était l'affaire de tous.

Le directeur Roger Schnegg a déclaré: «Au vu de la complexité de l'affaire, il nous a semblé nécessaire que toutes les parties se rencontrent. Maintenant, nous sommes en train de trouver une date avec toutes les parties concernées.» Quatre mois plus tard, la date est fixée. Selon les informations de Blick, les parties au litige se réuniront en février autour d'une table ronde.

Swiss Sports Integrity (l'instance antidopage), Swiss Cycling (la fédération suisse de cyclisme) et Mathias Flückiger y seront invités. Deux questions seront au centre des débats: qui a fait quelles erreurs et comment les éviter à l'avenir dans la lutte contre le dopage?

Des excuses seront-elles présentées?

Un autre point de discussion devrait être le dédommagement financier de Mathias Flückiger. Selon le jugement de la chambre disciplinaire de Swiss Olympic, l'instance antidopage doit lui verser 43'380 francs. Le Bernois et son équipe demandent davantage.

Ce montant «ne couvre de loin pas les frais effectifs que Mathias Flückiger a dû dépenser au cours des deux dernières années, et encore moins les primes et les recettes de sponsoring perdues ainsi que les dépenses personnelles», argumentent-ils.

Le souhait de l'athlète de recevoir des excuses de la part de Swiss Sport Integrity n'a pas non plus été satisfait jusqu'à présent. Interrogé à ce sujet, son responsable Ernst König a récemment déclaré: «Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que nous ne voulons pas non plus d'un deuxième cas Flückiger.» Le débat doit y veiller... jusqu'à la réconciliation?