Le Red Bull Tandem Splash a fait sensation à Lausanne ce dimanche. À Bellerive, 37 duos ont affronté un parcours d'obstacles sur des tandems, devant 25'000 spectateurs enthousiastes. Le jury était notamment composé de joueurs du Lausanne HC.

Une momie a remporté la course la plus folle de l'année à Lausanne!

1/6 Il y avait foule ce dimanche à Lausanne. Photo: Red Bull content pool

Ce dimanche 14 septembre, Lausanne a été le théâtre d’un événement sportif inédit qui a captivé plus de 25’000 spectateurs. Comme le rapportent les organisateurs du Redbull Tandem Splash, la piscine de Bellerive s’est transformée en une arène extraordinaire pour accueillir l’événement, une compétition dans laquelle 37 équipes se sont affrontées sur des vélos tandems modifiés.

Le concept, importé des Pays-Bas où il a été lancé en 2023, a fait ses débuts en Suisse avec un joli succès. Selon les organisateurs, les participants devaient naviguer sur une passerelle de 100 mètres parsemée d’obstacles avant de plonger dans l’eau. L’épreuve combinait vitesse, agilité et créativité, offrant un spectacle unique aux spectateurs présents et à ceux qui suivaient l’événement en direct à la télévision ou sur Twitch. Un jury d’exception, composé d’athlètes Red Bull, de joueurs du Lausanne Hockey Club et de créateurs de contenu, a évalué les performances. Parmi les juges, on comptait Mat Rebeaud, légende du FMX, ainsi que les freeskieurs Jérémie Heitz et Nicolas Vuignier. Les représentants du Lausanne Hockey Club incluaient Kevin Pasche, Antti Suomela, Théo Rochette et Damien Riat.

Devant Kevin Pasche et Théo Rochette

La victoire a été remportée par l’équipe «Momie Express» de Penthaz, composée de Felix Canuto (22 ans) et Tristan Baudet (21 ans). Leur tandem en forme de sarcophage et leur maîtrise du parcours ont impressionné le public et le jury. Les vainqueurs ont partagé leur stratégie: «On a regardé toutes les vidéos qu’on trouvait sur YouTube du Red Bull Tandem Splash et on n’a pas vu de momie, on s’est dit que c’était le meilleur choix. On était impatients, parce qu’on était parmi les derniers à passer. Mais au final, ça nous a porté chance. Même s’il y avait du vent, on a fini!»

La créativité des participants a été particulièrement saluée par le jury. Mat Rebeaud a commenté: «Tout le monde a fait preuve d’une créativité impressionnante! C’est incroyable de voir l’énergie que les équipes ont mise dans la préparation et sur la piste aujourd’hui.» Cet événement, qui s’est déroulé dans huit autres villes à travers le monde, se tenait pour la première fois en Suisse et a trouvé à Lausanne un cadre idéal, indiquent les organisateurs dans un communiqué.