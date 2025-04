Martin Fuchs remporte la 2e épreuve de la finale

Martin Fuchs a gagné la 2e épreuve de la finale de la Coupe du monde. Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

Le Zurichois, auteur d'un double sans faute vendredi à Bâle, a remporté la deuxième des trois épreuves au programme. Edouard Schmitz a en revanche vu ses espoirs s'envoler.

Vainqueur de la finale de la Coupe du monde en 2022, Martin Fuchs a réalisé sur Leone Jei l'un des six parcours immaculés enregistrés dans la première manche de cette deuxième épreuve. Le vice-champion du monde 2018 a ensuite survolé le barrage, devançant de plus d'une seconde et demie son dauphin autrichien Max Kühner sur Elektric Blue.

Martin Fuchs pointe au 2e rang du classement général. Il accuse 4 points de retard sur le Français Julien Epaillard, vainqueur jeudi, qui a signé un nouveau sans faute vendredi avec Donatello avant de renoncer au barrage. Le Suédois Henrik Eckermann, qui a commis une faute vendredi sur Iliana, est 3e à 5 longueurs du leader.

Classé 9e jeudi soir, Edouard Schmitz a quant à lui joué de malchance vendredi. Une sangle en bas de sa selle s'est en effet détachée sur la fin de son parcours. Le Genevois et sa monture Gamin ont perdu leur sang-froid et ont ensuite commis deux fautes. Le duo se retrouve 13e du général.