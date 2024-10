Pour la première fois depuis 2020, il y a à nouveau deux Suisses en NBA comme lorsque Thabo Sefolosha et Clint Capela étaient sous contrat en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le second nommé est rejoint par Kyshawn George. Qu'attendre des deux Romands?

Kyshawn George (à g.) et Clint Capela jouent respectivement à Washington et Atlanta.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis la retraite de Thabo Sefolosha au terme de la saison 2019/2020, Clint Capela était le seul basketteur à croix blanche évoluant dans la plus prestigieuse ligue du monde. Cette année, ils sont à nouveau deux puisque le Genevois a été rejoint par le Chablaisien Kyshawn Geroge, drafté en juin dernier par les Washington Capitals. À quoi doit-on s'attendre les concernant pour cette saison? On fait le point.

Clint Capela (Atlanta Hawks), 11e saison en NBA

Photo: keystone-sda.ch

Les ambitions collectives

Avec 36 victoires et 46 défaites lors du dernier championnat, les Hawks ne se sont pas qualifiés pour les play-off. Malheureux sur le parquet, la franchise de Clint Capela a eu de la chance à la loterie. Atlanta a en effet été tirée au sort pour avoir le premier choix lors de la draft et a sélectionné le Français Zaccharie Risacher. Avec ce jeune et talentueux ailier, les «Faucons» vont-ils revoir leurs ambitions à la hausse? Atlanta devrait être à la lutte pour se qualfier pour les play-off entre les places 8 à 10 de la Conférnece Est.

Les ambitions individuelles

Pour sa onzième saison dans la Ligue, Clint Capela devrait commencer la saison avec le statut de pivot titulaire de sa franchise. Depuis son arrivée en Géorgie, il a vu son temps de jeu diminuer année après année pour s'établir à 25 minutes la saison dernière. Cela faisait depuis la saison 2016/2017 qu'il n'avait pas aussi peu joué. Cette saison, il sera en concurrence avec un autre intérieur: Onyeka Okongwu, 23 ans. Si son rôle diminue sur le terrain, il devient un vétéran et sa parole dans le vestiaire compte.

La situation contractuelle

Clint Capela avait signé un contrat de longue durée avec les Atlanta Hawks. Cette saison, il entame la dernière saison de son bail de quatre ans. C'est également l'année la plus lucrative pour lui puisqu'il va toucher 22,265 millions de dollars. Cette somme et ce statut de contrat expirant fait du Genevois une cible de choix pour un éventuel transfert. Son nom va revenir avec insistance dans les rumeurs tout de l'automne et jusqu'au 6 février prochain, date limite des transactions dans le championnat de NBA.

Plus sur le sujet NBA «J'ai désormais un autre rôle» Clint Capela entame sa onzième saison en NBA sans être fixé sur son avenir

Kyshawn George (Washington Wizards), 1re saison en NBA

Photo: Getty Images

Les ambitions collectives

L'équipe de Kyshawn George ne va pas se mêler à la lutte pour les play-off et ne devrait pas non plus être en course pour disputer les play-in qui concernant les équipes classées de la 7e à la 10e place. Washington vivra un championnat 24/25 qui devrait se solder par une grande majorité de défaites. Les bookmakers les projettent avec un total de victoires entre 22 et 23 sur 82 matches. Avec Brooklyn et Detroit, les Wizards seront à la lutte pour éviter la dernière place dans la Conférence Est. Après avoir repêché Alex Sarr au second rang, la franchise de la capitale va avant tout miser sur la jeunesse pour se développer tout en espérant avoir à nouveau un choix de draft intéressant en juin prochain.

Les ambitions individuelles

Pour sa première saison, la découverte sera forcément au centre de tout pour Kyshawn George. Le Chablaisien devra apprendre les rudiments d'une nouvelle vie qui le verra disputer 82 matches de saison régulière pour la première fois de sa carrière. Ce sera forcément un challenge de taille. Au niveau du temps de jeu, il ne va pas commencer dans la peau d'un titulaire ni même d'un joueur ayant des minutes garanties. Cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas sa chance pour autant. Ce d'autant plus que son équipe a tout intérêt à aider les jeunes pousses à se développer.

La situation contractuelle

Après sa draft, il a signé un contrat de quatre ans avec les «Wiz». Deux années sont garanties, tandis que sa franchise est au bénéfice d'une option pour les saisons No 3 et 4. Lors de sa première saison, il touchera 2,825 millions de dollars et 2,966 millions l'année suivante. Si tant est que Washington active les deux options pour les années suivantes, ce sont respectivement 3,108 et 5,435 millions de dollars qui lui sont contractuellement garantis. Théoriquement, il est éligible pour être transféré entre aujourd'hui et le 6 février prochain, date limite des transactions dans le championnat de NBA.