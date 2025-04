Tadej Pogacar est-il déjà le plus grand cycliste de tous les temps? Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Une saison déjà culte: la campagne des classiques 2025, qui s'est achevée dimanche à Liège, a été l'une des plus belles de l'histoire: retour sur les épisodes les plus marquants d'un printemps de folie.

Strade Bianche: le raid ensanglanté de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar en sang aux Strade Bianche. Photo: Getty Images

Grandissime favori sur les chemins blancs de Toscane, Tadej Pogacar relance le suspense en chutant dans un virage à 50 kilomètres de l'arrivée. Catapulté dans les ronces, il évite le pire, mais se relève en sang, éraflé de partout. Il revient sur Tom Pidcock qui l'a plus ou moins attendu, avant de déposer le Britannique dans le Colle Pinzato pour s'imposer en solitaire pour la troisième fois à Sienne.

Le podium: 1. Tadej Pogacar, 2. Tom Pidcock, 3. Tim Wellens

Milan-San Remo: combat de boxe dans la Cipressa

Plutôt que d'attendre le Poggio, Tadej Pogacar déclenche les hostilités dès la Cipressa. Le champion du monde multiplie les attaques et largue tout le monde sauf Mathieu van der Poel, constamment dans sa roue, et Filippo Ganna qui fait l'élastique. Dans un final électrique, Matthieu van der Poel lance son sprint très tôt sur la Via Roma pour devancer Ganna et Pogacar et décrocher son deuxième Milan-San Remo.

Le podium: 1. Mathieu van der Poel, 2. Filippo Ganna, 3. Tadej Pogacar

Gand-Wevelgem: quand Mads Pedersen s'envole

Dans la forme de sa vie, Mads Pedersen est la troisième grand acteur des Flandriennes. S'il échoue une nouvelle fois dans sa quête d'un Monument (2e du Tour des Flandres, 3e de Paris-Roubaix), le bison danois couronne son magnifique printemps avec un troisième triomphe sur Gand-Wevelgem, après un solo de 56 km.

Le podium: 1. Mads Pedersen, 2. Tim Merlier, 3. Jonathan Milan

A travers la Flandre: Neilson Powless surprend trois Visma

La victoire au sprint de l'Américain Neilson Powless face à trois coureurs de Visma-Lease a bike, dont Wout Van Aert, a marqué les esprits. Elle symbolise aussi le printemps infructueux de Van Aert qui multiplie les places d'honneur (2e de A travers la Flandre et de la Flèche Brabançonne, 4e du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix et de l'Amstel Gold Race) mais sans jamais lever les bras. Le Belge s'excusera publiquement auprès de ses coéquipiers d'avoir calé dans les derniers mètres.

Le podium: 1. Neilson Powless, 2. Wout Van Aert, 3. Tiesj Benoot

Tour des Flandres, Tadej Pogacar seul contre tous

Piqué au vif par sa défaite à San Remo, Pogacar fait le spectacle sur le Ronde avant de décrocher tout le monde dans le Vieux Quaremont et s'imposer en solitaire face à une meute de poursuivants, composée de poids lourds, à Audenarde. C'est sa deuxième victoire dans le Monument pavé après 2023.

Le podium: 1. Tadej Pogacar, 2. Mads Pedersen, 3. Mathieu van der Poel

Paris-Roubaix: Matthieu van der Poel maître des pavés

Matthieu van der Poel, le seul homme capable de suivre le rythme de Tadej Pogacar. Photo: Getty Images

La première participation de Pogacar électrise l'Enfer du nord, mais au final c'est encore van der Poel qui s'impose, pour la troisième fois d'affilée. Les deux hommes, de nouveau engagés dans un formidable bras de fer, étaient seuls en tête lorsque la course a basculé sur une chute de Pogacar dans le secteur pavé de Pont-Thibault. Alors que le Néerlandais s'envole pour triompher sur le vélodrome en solitaire, le Slovène réussit à finir deuxième, déjà un énorme exploit vu son gabarit.

Le podium: 1. Mathieu van der Poel, 2. Tadej Pogacar, 3. Mads Pedersen

Amstel Gold Race: la folie Mattias Skjelmose

Un photo-finish de légende à l'Amstel Gold Race. Photo: IMAGO/Photo News

Lorsque Pogacar part seul, tout le monde pense que l'affaire est pliée, mais Remco Evenepoel, vainqueur deux jours plus tôt de la Flèche brabançonne pour sa première course de la saison, revient sur lui en amenant sur son porte-bagage Mattias Skjelmose. Le Danois coiffe les deux superstars sur la ligne pour signer la surprise du chef de ce printemps après une course haletante. Tout le monde alors se demande: Pogacar est-il cuit ? Trois jours plus tard, on connaîtra la réponse: c'est non.

Le podium: 1. Mattias Sjkelmose, 2. Tadej Pogacar, 3. Remco Evenepoel

Flèche Wallonne: la mise au point

Le léger doute entourant l'état de forme de Tadej Pogacar est pulvérisé lorsque le triple vainqueur du Tour de France démarre dans les pourcentages les plus raides du mur de Huy pour gagner sa deuxième Flèche En seulement 400 mètres, il prend dix secondes à Kévin Vauquelin et Tom Pidcock qui complètent le podium.

Le podium: 1. Tadej Pogacar, 2. Kévin Vauquelin, 3. Tom Pidcock

Liège-Bastogne-Liège: le cavalier seul

Tadej Pogacar, le boss. Photo: imago/Belga

Tadej Pogacar boucle sa campagne «parfaite» en survolant la Doyenne qu'il remporte pour la troisième fois. Sa suprématie est telle que la course suscite un certain ennui et aussi à nouveau des questionnements sur sa domination, comme lors du dernier Tour de France.

Le podium: 1. Tadej Pogacar, 2. Giulio Ciccone, 3. Ben Healy