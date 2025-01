La star du MMA Conor McGregor accusée d'agression sexuelle à Miami

L'Irlandais Conor McGregor, vedette des arts martiaux mixtes (MMA) avait déjà été condamné pour des faits de viol en novembre 2024. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'Irlandais Conor McGregor, vedette des arts martiaux mixtes (MMA), a été attaqué devant la justice civile fédérale américaine par une femme l'accusant de l'avoir agressée sexuellement à Miami en juin 2023 lors d'un match de NBA. L'affaire avait été initialement examinée par le bureau de la procureure du comté de Miami-Dade, qui comprend la métropole floridienne. Mais elle avait finalement renoncé à inculper Conor McGregor, faute d'éléments suffisants.

Suite à cette décision, «une procédure civile est la seule voie judiciaire dans ce dossier», a expliqué l'avocat de la victime présumée, James Dunn. Dans cette assignation déposée mardi, la femme reproche à l'athlète de 36 ans de l'avoir agressée sexuellement dans des toilettes de la salle de l'équipe professionnelle de basket du Miami Heat, le Kaseya Center.

Déjà condamné en 2024

«Au terme d'une enquête approfondie, à l'époque, la procureure avait conclu qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants» pour poursuivre Conor McGregor, a rappelé l'avocate de la star irlandaise, Barbara Llanes. «Près de deux ans plus tard, et après trois avocats, la plaignante a une nouvelle fausse version», a fait valoir l'avocate. «Nous sommes confiants dans le fait que cette action sera également écartée.»

La victime présumée, qui avait initialement porté plainte deux jours après les faits allégués, a aussi attaqué l'opérateur du Kaseya Center, accusé de négligence. Conor McGregor est l'une des grandes figures de la ligue professionnelle de MMA, l'Ultimate Fighting Championship (UFC).

En 2020, il était le sportif professionnel à avoir gagné le plus d'argent, soit 180 millions de dollars, selon le magazine Forbes. En novembre 2024, il a été condamné par la Haute Cour de Dublin à verser 248'603 euros de dommages et intérêts à une femme de 35 ans qui l'avait poursuivi pour l'avoir «brutalement violée et battue».