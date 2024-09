Christian Müller

Les championnats du monde de cyclisme de Zurich ont sont entrés dimanche dans la légende: Tadej Pogacar (26 ans) a attaqué à un peu plus de 100 km de l'arrivée dans la montée vers Witikon, laissant d'abord sur place ses plus grands adversaires dans le peloton, puis l'échappée, et devenant pour la première fois champion du monde sur route.

Avec son attaque précoce, le Slovène, souvent loué pour son instinct de course, surprend tout le monde, y compris lui-même. «Ce n'était pas un plan, en fait c'était stupide. Celui qui invente quelque chose comme ça ne doit pas être très clair dans sa tête», déclare Tadej Pogacar à l'arrivée! «Mais c'est parfois comme ça que ça se passe en course, on fait des actions stupides et ça marche quand même. Aujourd'hui, ça a foncitonné et c'était une journée incroyable».

Tadej Pogacar laisse le reste du monde du cyclisme bouche bée. «L'attaque de Tadej était un peu inattendue à 100 km de l'arrivée», explique le Néerlandais Mathieu van der Poel (29 ans), détrôné de son titre de champion du monde et qui a tout de même décroché le bronze. «Honnêtement, j'ai pensé que c'était une attaque assez stupide, si tôt et avec l'équipe derrière qui contrôlait la course. Mais il a montré sa force».

Même son de cloche chez Remco Evenpoel (24 ans), qui a également écrit l'histoire du cyclisme cette saison avec ses deux victoires aux Jeux olympiques et l'or dans le contre-la-montre des championnats du monde. «Normalement, c'est une manœuvre suicidaire, et à un moment donné, ça y ressemblait parce que nous nous sommes rapprochés dans le dernier tour, mais quand nous étions à 30 secondes ou quelque chose comme ça, il est parti en descente et a ainsi pu conserver la tête», résume le Belge. En fait, Tadej Pogacar était complètement vidé à la fin, comme il l'admet: «J'avais les yeux qui se croisaient».

Eddy Merckx se manifeste

Mais Tadej Pogacar s'en est sorti et a obtenu la très rare «triple couronne» du vainqueur du Giro, du Tour de France et des championnats du monde sur route la même année. Avant lui, seuls le Belge Eddy Merckx et l'Irlandais Stephen Roche y sont parvenus en 1974 et en 1987. Eddy Merckx, le cycliste le plus titré de l'histoire, lui a même rendu hommage.«IIl est évident que Tadej Pogacar est désormais au-dessus de moi. Depuis aujourd'hui, il n'y a plus de doute», déclare le «Cannibale» à L'Equipe.

Pourtant, Tadej Pogacar n'était pas bien réveillé ce dimanche. «Nous avons dû nous lever assez tôt, et ce n'est pas mon truc», raconte-t-il. «J'avais mis trois réveils. J'ai éteint le premier et j'ai continué à dormir. Puis, heureusement, Urska (sa fiancée Urska Zigar) m'a réveillé!».