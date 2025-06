Peter Zeidler, nouvel entraîneur du Lausanne-Sport

C'était dans l'air depuis quelques jours et c'est désormais officiel: Peter Zeidler est le nouvel entraîneur du Lausanne-Sport. L'ancien coach de Sion et Saint-Gall fait donc son retour en Suisse.

Peter Zeidler est de retour en Suisse. Photo: Getty Images

Blick Sport

Peter Zeidler va découvrir un troisième banc en Suisse. L'entraîneur allemand, qui est déjà passé par Sion (2016-17) et Saint-Gall (2018-24) a signé un contrat avec le Lausanne-Sport. Selon le communiqué du club, il entrera en fonction dès lundi, jour de la reprise des entraînements.

À la suite du départ de Ludovic Magnin à Bâle, les dirigeants vaudois ont dû chercher un nouveau technicien. C'est à Peter Zeidler qu'ils ont voulu faire confiance, «le premier choix du club pour occuper ce poste clé», selon le LS. En plus de son vécu en Super League, l'Allemand a coaché en France, en Autriche et dernièrement dans son pays d'origine. En Bundesliga, il avait pris la tête de Bochum l'été dernier. Une expérience qui ne s'était pas très bien passée, avec un licenciement après à peine huit matches (un nul, sept défaites).

«Je suis extrêmement heureux et motivé de rejoindre le FC Lausanne-Sport, explique Peter Zeidler dans le communiqué du club. Avec les dirigeants du club, nous avons ensemble la conviction que je peux mener à bien le projet du LS. J’ai hâte de me mettre au travail, le terrain me manquait.» Cette saison, l'Allemand va aussi retrouver la Coupe d'Europe, puisque Lausanne va passer par les qualifications de la Conference League.