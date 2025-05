Stefan Küng sera-t-il le prochain transfert de Tudor?

Après Marc Hirschi et Julian Alaphilippe, Stefan Küng serait le prochain gros coup pour Tudor. Le champion d'Europe du contre-la-montre pourrait être tenté de rejoindre l'équipe de son ancienne idole Fabian Cancellara. Mais rien n'est signé pour l'heure.

1/8 Cette photo a été prise en 2017 lors d'une rencontre avec Blick: Stefan Küng (à gauche) et la légende du cyclisme Fabian Cancellara. Les deux seront-ils bientôt réunis? Photo: Sven Thomann|Blicksport

Mathias Germann

Stefan Küng (31 ans) est cycliste professionnel depuis dix ans, mais le Thurgovien n'a jamais fait partie d'une équipe suisse. Cela pourrait bientôt changer. Son contrat avec l'équipe française Groupama-FDJ arrive à échéance et tout parle en faveur d'un transfert - peut-être même dans son pays.

«Comme nous le soulignons toujours, lorsqu'un contrat d'un cycliste suisse arrive à échéance quelque part, nous regardons de très près la situation. Nous sommes une équipe suisse, c'est normal», déclare le CEO de Tudor Raphael Meyer. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet.

Le fait est que Stefan Küng n'a pas encore signé de nouveau contrat. «Ceux qui disent le contraire racontent des bêtises. Car selon le règlement de l'UCI, aucun contact n'est autorisé avant le premier août», explique son manager Olivier Senn. Mais y a-t-il peut-être un accord oral? Stefan Küng ne s'exprime pas sur le sujet. Et Olivier Senn déclare: «Pas de commentaire».

Marc Hirschi, Julian Alaphilippe - et maintenant Stefan Küng?

Après les arrivées du dixième mondial Marc Hirschi et du double champion du monde français Julian Alaphilippe, Stefan Küng serait le prochain coup de maître de Tudor sur le marché des transferts. Si cela devait se produire, le père de famille rejoindrait l'équipe de son ancienne idole Fabian Cancellara. Un défi qui l'attirerait particulièrement.

En même temps, il disposerait d'un groupe expérimenté et puissant pour ses meilleures courses, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres: Matteo Trentin (Italie), Marco Haller (Autriche) et son ami Fabian Lienhard. Ils sont tous sous contrat jusqu'en 2026.

Depuis son passage de l'équipe belge BMC à Groupama-FDJ en 2019, Stefan Küng a célébré 22 victoires, dont deux titres de champion d'Europe du contre-la-montre. En 2022, il a également été vice-champion du monde du contre-la-montre. Veut-il écrire le prochain chapitre de sa carrière professionnelle en Suisse?