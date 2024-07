Ce grand espoir olympique allemand se mue... en héros de bande dessinée

Le décathlonien Leo Neugebauer aurait été particulièrement enthousiasmé par l'idée de devenir un héros de bande dessinée.

Blick Sport

Le décathlonien allemand Leo Neugebauer représente l'un des plus grands espoirs de médaille d'or olympique pour son pays. Mais comme le rapporte le « Bild », il est d'ores et déjà une star olympique d'un genre particulier. Et pour cause! Dans le prochain numéro de la version allemande du «Mickey Mouse Magazine», le héros en couverture n'est nul autre que... Leo Neugebauer lui-même.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ou plutôt Quakgebauer. Un personnage ayant le visage du décathlonien et un bec de canard. Dans l'épisode, ce nouveau héros aide les neveux de Donald Duck, Riri, Fifi et Loulou à tirer à la corde contre des adversaires aussi trompeurs que puissants.





Alors que dit l'athlète de cette adaptation? Il paraît qu'il aurait été particulièrement enthousiasmé par l'idée de devenir un héros de bande dessinée. Et on le comprend.