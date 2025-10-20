Ancienne star de NFL, Doug Martin décède à 36 ans

Ex-joueur des Tampa Bay Buccaneers en NFL, Doug Martin est décédé ce samedi à l'âge de 36 ans. Les circonstances de son décès sont encore floues à l'heure actuelle, mais pourraient être liées à un cambriolage.

Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Désigné comme l'un des 50 meilleurs joueurs de l'histoire des Tampa Bay Buccaneers, Doug Martin est décédé ce samedi à l'âge de 36 ans. Né en Californie, le No 31 de la draft 2012 a disputé 84 matches et parcouru plus de 5300 yards.

Dans un communiqué, sa famille a confirmé la mort aux médias nord-américains: «C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Doug Martin samedi matin. La cause du décès n'est pas encore confirmée. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en cette période difficile.»

Selon le «East Bay Times», le décès serait toutefois lié à une affaire de cambriolage. Samedi matin, la police de Oakland, en Californie, a été appelée pour une intrusion. «Les agents ont reçu une alerte indiquant que le suspect du cambriolage était victime d'une urgence médicale. Une «brève altercation» s'est ensuivie lorsque les agents ont appréhendé le cambrioleur présumé, a déclaré la police. La personne est ensuite devenue inconsciente après avoir été placée en garde à vue, selon la police d'Oakland. Après avoir reçu des soins médicaux par les ambulanciers sur place, la personne a été transportée à l'hôpital, où elle est décédée plus tard, selon le communiqué du département.» Actuellement, une enquête est en cours.

Son ancienne équipe, les Tampa Bay Buccaneers, ont rendu hommage à Doug Martin: «Nous sommes profondément tristes d’apprendre la disparition soudaine et inattendue de Doug Martin. De sa saison exceptionnelle de rookie en 2012 à ses multiples sélections au Pro Bowl au cours de ses six années passées chez les Buccaneers, Doug a laissé une empreinte durable sur notre franchise.»