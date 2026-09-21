Pourtant bien parti, Luca Schätti a terminé 11e du cross-country de Soldier Hollow après une chute dans un passage caillouteux. Le Chilien Martin Vidaurre Kossmann a lui remporté la course, mettant fin à une série de victoires françaises.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses ont manqué de peu le top 10 au cross-country de Soldier Hollow. Malgré une chute, Luca Schätti a terminé 11e, juste devant Fabio Püntener. Dès le départ, Schätti s'est retrouvé en tête sur ce nouveau circuit. Le coureur de 26 ans s'est maintenu dans le groupe de tête et a même brièvement pris la tête.

Au cours du sixième des huit tours, le Zurichois a toutefois été ralenti par une chute. Il est tombé dans un passage caillouteux, mais a immédiatement repris la course. À l’arrivée, il a terminé onzième, à 36 secondes du vainqueur.

Fin de série pour les Français

C’est Martin Vidaurre Kossmann qui a remporté la victoire. Le Chilien a devancé le Canadien Cole Punchard de cinq secondes et le Français Mathis Guay de sept secondes, qui ont complété le podium.

Cette victoire a également mis fin à une série de succès français: les cinq courses de cross-country précédentes avaient été remportées par Luca Martin ou Adrien Boichis. Martin, leader du classement général, a terminé cette fois-ci à la 7e place, tandis que Boichis n’était pas au départ.