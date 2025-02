Un premier succès pour Tadej Pogacar en 2025

Tadej Pogacar a fait coup double lors de la 3e étape de l'UAE Tour. Il s'est imposé au sommet de Jebel Jais et s'est ainsi emparé du maillot de leader.

Le Slovène a pu compter sur le soutien de son équipe. Photo: Marco Alpozzi

ATS Agence télégraphique suisse

Sous les yeux de ses parents, le champion du monde a devancé au sprint, au bout d'une ascension de 20 kilomètres, le Britannique Oscar Onley et l'Autrichien Félix Gall. Il a pris la tête du général d'une course qu'il a remportée à deux reprises déjà, en 2021 et en 2022.

Joshua Tarling, porteur du maillot rouge au départ de l'étape, a craqué à un peu plus d'un kilomètre de la ligne. Le jeune rouleur britannique a cédé au final 26 secondes et recule à la 2e place du général, à 18 secondes de Pogacar. Tenant du titre, le Belge Lennert Van Eetvelt a pris lui la 4e place dans le même temps que «Pogi» tandis que le jeune Français Paul Seixas a terminé avec les meilleurs, 10e à 4 secondes.

L'équipe UAE donne le rythme

Le scénario était presque couru d'avance lors de cette course de 181 km: une échappée d'attaquants matinaux - cinq hommes peu dangereux au classement général - repris au pied de l'unique difficulté du jour. Dès le premier des vingt kilomètres de cette ascension à 5,4% de déclivité moyenne (avec un passage à 9% à deux kilomètres de la ligne), l'équipe UAE a imprimé un rythme soutenu pour favoriser les desseins de son leader.

Et si la formation Décathlon a un moment pris les commandes pour placer ses leaders, le jeune prodige Paul Seixas et l'Autrichien Felix Gall, Pogacar a placé une sèche accélération à 900 mètres du but. «Le plan a été super bien exécuté par mes équipiers», s'est réjoui le Slovène après son premier succès cette saison, après avoir levé les bras à 25 reprises en 2024.