Une gardienne de handball française décède subitement à 21 ans

1/2 La gardienne de but de handball Jemima Kabeya est décédée à l'âge de 21 ans. Photo: Icon Sport via Getty Images

Christian Müller

Le handball français est sous le choc: mardi matin, le club de première division Plan-de-Cuques a informé du décès soudain de sa gardienne Jemima Kabeya. Elle n'avait que 21 ans.

«Au-delà d'une gardienne de grand talent et d'une coéquipière exemplaire, Jemima était avant tout une jeune femme rayonnante, joyeuse et d'une gentillesse incommensurable», écrit le club de la périphérie marseillaise sur Instagram. «Son sourire et son engagement laisseront un souvenir indélébile dans nos cœurs et dans l'histoire du Plan-de-Cuques Handball.»

Elle jouait avec une Suissesse

Jemina Kabeya s'est plainte dimanche d'un malaise. Elle a été hospitalisée le soir même, où elle est décédée lundi. Comme l'Agence régionale de santé l'a confirmé aux médias français, une méningite a été diagnostiquée chez la handballeuse. La même maladie avait déjà provoqué le décès d'une joueuse du club en 2017. En raison de l'annonce choquante de ce décès, la ligue a reporté les deux prochains matches du club. Une cellule de crise a été mise en place pour prendre en charge les joueuses de l'équipe.

Jemina Kabeya a commencé sa carrière de handball à Paris. En 2022, l'ancienne joueuse de l'équipe nationale junior a rejoint Plan-de-Cuques. Depuis 2023, elle y était coéquipière de l'internationale suisse Daphné Gautschi.