Clint Capela a capté de nombreux rebonds face aux joueurs de la Louisiane. Photo: Mike Stewart

ATS Agence télégraphique suisse

Atlanta remporte sa quatrième victoire de rang en NBA. C'est la première fois de la saison que la franchise géorgienne parvient à enchaîner une telle série de succès. Celui-ci porte la marque de l'effectif globalement supérieur des Hawks, dont les neuf joueurs ayant foulé le parquet ont pratiquement tous inscrit au moins 10 points.

Seul Bogdan Bogdanovic (8 points) et Clint Capela (9) n'ont pas atteint cette marque face aux Pelicans. Le pivot suisse a toutefois été précieux dans les raquettes, captant 17 rebonds (5 offensifs), son meilleur total depuis le début de la saison. La victoire d'Atlanta, qui s'est dessinée en deuxième mi-temps, aurait même pu être plus large si son meneur star Trae Young s'était montré plus adroit derrière l'arc (20 points, 2/9 à 3 points).

Grâce à ce succès, Atlanta possède désormais à nouveau un bilan neutre (11 victoires, 11 défaites) et remonte à la sixième place de la Conférence Est.