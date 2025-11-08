Pour la première fois de son histoire, l'équipe de Suisse mixte de broomball est devenue championne d'Europe. Un sport à découvrir ce dimanche à la Vaudoise aréna.

L'équipe suisse mixte est championne d'Europe de broomball. Photo: DR

Blick Sport

De la glace, des chaussures, un ballon et un balai. Voici les composantes qui font la recette du broomball, ce sport venu tout droit du Canada et qui fait pourtant le bonheur de la Suisse dernièrement. L'équipe nationale mixte a décroché la semaine dernière un merveilleux premier titre européen à Egna, en Italie.

Estee Lavanchy, impériale! Photo: DR

Après un magnifique parcours en phase de groupe, la Nati s'est retrouvée en finale face à l'Italie, grande favorite du tournoi. Et pourtant, la sélection à croix blanche a su déjouer les pronostics.

Aurélie Emch, décisive. Photo: DR

Après que le temps réglementaire n'a accouché d'aucun but, la Suisse a remporté le titre aux tirs aux buts. On peut noter la performance magistrale d'Estée Lavanchy, nommée meilleure gardienne du tournoi, ou de la jeune Aurélie Emch, 15 ans, meilleure jeune joueuse de la compétition.

À tester à la Vaudoise aréna

Même si la discipline n'est pas innovante, elle qui est née au XIXe siècle, elle a le mérite de développer vitesse, agilité et coordination. «Accessible à toutes et tous, le broomball séduit par son rythme, sa mixité et sa capacité à créer un véritable jeu d'équipe sur glace», comme l'explique la fédération suisse.

D'ailleurs, les plus curieux peuvent aller tester ce sport ce dimanche 9 novembre, à la Vaudoise aréna. Dans le cadre de la «Journée de glace», il sera possible de faire une initiation gratuite entre 13h et 14h, dans la patinoire du Lausanne HC.