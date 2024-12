Voici comment les stars du sport fêtent Noël

Les fêtes de fin d'année sont là, et pour les sportifs aussi, c'est le moment de décompresser. Les uns partent dans la poudreuse, les autres font la fête bien au chaud dans leur salon. Blick vous propose son tour d'horizon le plus complet possible!

Cédric Heeb

L'hiver s'est installé en Suisse et les plus belles images vous sont présentées par nos stars du sport.

Wendy Holdener

Que fait une star du ski à Noël? Exactement, elle part à la neige. C'est le cas de Wendy Holdener (31 ans), qui se retrouve dans les tourbillons de neige sur le Chasseral. Le paysage hivernal est pourtant exactement ce que tout le monde souhaite pour Noël.

0:31 Noël blanc en Suisse: Wendy Holdener lutte contre la neige

Joana Hählen

La collègue de Wendy Holdener, Joana Hählen (32 ans), se fraie également un chemin à travers les masses de neige. Elle libère sa voiture avec un balai. «Noël est arrivé trop tôt», écrit la Bernoise.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré et Jason Joseph

La star des haies Jason Joseph (26 ans) a le même problème que Joana Hählen. Le Bâlois reçoit l'aide de son amie Zoé Vergé-Dépré (26 ans). La joueuse de beach-volley filme le couple en train de dégager la voiture, mais l'action est également immortalisée en vue aérienne grâce à celle qui est la sœur de Zoé et qui sera, à partir de la saison prochaine, sa nouvelle partenaire de beach-volley: Anouk Vergé-Dépré (32 ans).

Aline Danioth

Lorsqu'Aline Danioth (26 ans) ose jeter un coup d'œil sur le balcon de sa maison à Andermatt, elle ne voit rien d'autre que de la neige. «Nous avons eu un peu de neige ces dernières heures», écrit l'as du slalom.

Dario Cologna

La légende suisse du ski de fond Dario Cologna (38 ans) a annoncé à Noël 2023 qu'il allait être papa pour la deuxième fois. En avril 2024, c'était au tour de Mila de voir le jour. Cette année, le Grison profite de la neige à Klosters.

Belinda Bencic

Loin de la neige, il y a Belinda Bencic (27 ans). La tenniswoman se trouve actuellement à Sydney, en Australie, où elle se prépare à la United Cup, qui débute vendredi. Le jour du réveillon, la Saint-Galloise montre comment elle se prépare dans la Ken Rosewall Arena avec Céline Naef (19 ans). Lors du tournoi, elle fera ensuite équipe avec Dominic Stricker (22 ans).

Franco Marvulli

«Quel enfant appartient à qui?» C'est la question que pose le quadruple champion du monde de cyclisme sur piste Franco Marvulli pour une photo de Noël. On peut y voir sa femme Belinda et lui avec leurs enfants Roméo et Carlotta, ainsi que son frère et sa famille.

Manuel Akanji

Pas de Noël tranquille à Manchester City, les Skyblues sont en pleine crise! Comme l'équipe de la star de la Nati Manuel Akanji (29 ans) joue déjà à 13h30 contre Everton lors du Boxing Day, l'entraîneur Pep Guardiola convoque ses joueurs sur le terrain d'entraînement même pendant les fêtes. L'épouse d'Akanji, Melanie, envoie tout de même des vœux de Noël à ses fans avec son bien-aimé.

Martina Hingis

Martina Hingis (44 ans) envoie également ses vœux de Noël. L'icône du tennis se montre dans un selfie devant le sapin de Noël décoré de couleurs vives, à côté duquel se trouve un pupitre de musique prêt à être utilisé - est-ce que des chants de Noël seront entonnés chez elle le soir?

Nino Schurter

La superstar du VTT Nino Schurter (38 ans) se rend dans la neige et s'y sent bien malgré le manque de confort. «Tempête et jours froids», écrit le champion olympique de 2016.

George Russell

C'est la première fois que la star de la Formule 1 George Russell (26 ans) fait du ski. Le bilan du pilote britannique de Mercedes: «Je me suis vraiment amusé».