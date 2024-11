Louis Droupy, un record suisse et une qualification pour les Mondiaux

Louis Droupy s'est envolé vers le record de Suisse. Photo: Roldy Cueto

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est l'exploit du week-end en natation. Louis Droupy, nageur du Lausanne Aquatique, a abaissé le record suisse du 100 m brasse en petit bassin de 34 centièmes. Il a effacé des tabelles Yannick Käser en réussissant un temps de 58"27. Un temps canon qui lui permet également de se qualifier pour les Mondiaux, qui auront lieu du 10 au 15 décembre à Budapest.

Forcément, au lendemain de son exploit, on ressent le sourire de Louis Droupy au bout du fil. Et ce même s'il est rentré tard de Sursee et qu'il a peu dormi. «Je ne pensais pas être aussi rapide, avoue-t-il à propos de sa course. C'est une bonne surprise.» Celui qui a déjà remporté le titre de champion suisse sur grand bassin cette année avait-il le record en point de mire? «Oui, c'était un objectif, mais pas forcément la qualification pour les Mondiaux», répond le Vaudois.

Un peu de chance?

Durant la course, qui a donc duré moins d'une minute, Louis Droupy reconnaît ne pas avoir senti qu'il était autant rapide. «J'avais certes une belle avance sur les autres – ce qui met toujours en confiance. Mais je ne pensais pas fait un temps aussi bas», confie-t-il. Au moment de voir son temps s'afficher après avoir touché les plaques de chronométrage, «c'est l'explosion de joie».

Pourtant, à ce moment-là, il n'est pas encore sûr qu'il est qualifié pour les Championnats du monde. «Je n'étais plus trop certain du temps limite et, même si je ne l'avais pas réalisé, j'aurais été content. Mais on m'a ensuite confirmé que c'était bon. C'est passé à quelques centièmes – il y a un petit peu de chance, mais ça fait partie du jeu.» Mais la chance se provoque aussi.

Et dans le cas de Louis Droupy, elle s'est matérialisée après des heures et des heures d'entraînement. «C'est grâce à mon coach Arkady Vyatchanin et au Lausanne Aquatique que je suis là, lance le Morgien. Le club peut être fier de ses entraîneurs et des résultats obtenus ce week-end aux Championnats suisses. Ça doit être une des premières fois qu'on ramène autant de médailles.»

Il préfère le grand bassin

Celui qui nage pour la première année sous les couleurs du Lausanne Aquatique – avant, il représentait le Morges-Natation – est donc prêt à se rendre dans la capitale hongroise pour les Mondiaux. Avec quels objectifs? «Si j'arrive à décrocher une demi-finale et à améliorer mon temps, ce serait le top», vise-t-il. Mais il sait aussi que cette compétition, non prévu dans son calendrier avant dimanche, arrive très vite. «Ça va être compliqué d'enchaîner, prévient-il. Mais je vais me préparer et me remettre en forme.»

Il y a quelques années, le petit bassin «n'était pas le grand point fort» de Louis Droupy. Il a donc travaillé sur ses virages et ses coulées, pour arriver au niveau qui est le sien aujourd'hui. Mais comme tout nageur, il sait que la piscine de 50 m a une plus grande valeur pour le grand public. «Je préfère d'ailleurs nager en grand bassin», souligne-t-il. De bon augure pour la suite de la carrière du nageur de 23 ans.