La Suisse fait ses adieux à Muriel Furrer

1/6 Ce vendredi, la Suisse fera ses adieux à Muriel Furrer, décédée fin septembre à l'âge de 18 ans. Photo: IMAGO/Photo News

Daniel Leu

Muriel Furrer, espoir du cyclisme suisse, a fait une grave chute le 26 septembre dernier pendant la course des Championnats du monde des moins de 19 ans, à Zurich. Elle a succombé à un grave traumatisme crânien un jour plus tard.

Ce vendredi à 14 heures, six semaines après cette terrible tragédie, la cérémonie d’adieu se déroulera à l’Église réformée d’Uster (ZH). Outre la famille et les amis, de nombreuses personnalités du monde du cyclisme sont attendues. Tous veulent rendre un dernier hommage à la jeune femme à celle qui avait, dit-on, toujours le sourire aux lèvres.

Dans l’avis de décès publié il y a quelques semaines, les proches de l'athlète ont écrit: «Nos cœurs sont brisés, notre tristesse est indescriptible. Lors des championnats du monde à domicile à Zurich, dans le cadre de ton cyclisme bien-aimé, tu as franchi la ligne d’arrivée au royaume des cieux. Infiniment reconnaissants pour le merveilleux amour et la joie que tu nous as donnés, nous te laissons à notre Dieu tout-puissant.»

Aucune procédure pénale n’a encore été ouverte

On ne sait toujours pas pourquoi Muriel Furrer est tombée ce 26 septembre et pourquoi elle est ensuite restée sur le lieu du drame pendant environ une heure et demie sans être assistée. Interrogé par Blick, le Ministère public du canton de Zurich explique: «Les vastes investigations menées avec le concours de l’Institut de médecine légale de l’Université et de l’Institut médico-légal de Zurich se poursuivent. L’enquête n’est pas encore terminée. Il n’est actuellement pas possible de dire à quelle date elle sera close, car des actes d’enquête sont encore en cours. Une expertise est en attente du côté de l’Institut de médecine légale.»

Et le Parquet d’ajouter: «Dans de tels cas, les autorités de poursuite pénale examinent toujours la question de savoir si l’on est en présence d’un éventuel comportement fautif relevant du droit pénal et si une procédure doit être ouverte en conséquence. Jusqu’à présent, aucune procédure de la sorte n’a été ouverte.»