Le Français Martin Fourcade gagne une médaille d'or 14 ans après

1/4 A la place d'Evgeni Ustjugov (au milieu), c'est Martin Fourcade (gauche) qui apparaît désormais comme le vainqueur officiel de la course de départ en ligne des Jeux olympiques 2010. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un cas de dopage russe a permis au biathlète Martin Fourcade de remporter une nouvelle médaille d'or olympique.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a en effet confirmé une nouvelle infraction de dopage commise par le Russe Evgueni Ustjugov. Le Français obtient ainsi l'or sur l'épreuve de départ en ligne des Jeux olympiques de... Vancouver 2010.

Comme Dario Cologna en ski de fond, Fourcade possède désormais au moins une médaille d'or pour les olympiades de 2010, 2014 et 2018. Le Français a pris sa retraite le 14 mars 2020 après sa 79e victoire en Coupe du monde. Son palmarès est dorénavant jalonné de six médailles d'or olympiques et de 13 titres de champion du monde.