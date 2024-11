Les Wizards concèdent un 12e revers de rang en NBA

L'apprentissage est rude pour Kyshawn George en NBA (archives). Photo: John McDonnell

ATS Agence télégraphique suisse

Les matches se suivent et se ressemblent pour Washington en NBA. Les Wizards de Kyshawn George ont été battus pour la douzième fois de suite mardi. Ils se sont inclinés 127-108 face aux Chicago Bulls.

Présent dans le cinq de base et aligné durant plus de 30 minutes sur le parquet de «DC», le rookie valaisan n'a réussi que trois tirs en onze tentatives (1/7 à trois points), pour un total de 7 unités. Il a en outre capté 4 rebonds et délivré 1 assist.

Les joueurs de la capitale sont pourtant mieux entrés dans cette partie comptant également pour la NBA Cup. Ils menaient 29-21 à l'issue du premier quart-temps, avant de s'écrouler face à une équipe plus expérimentée et plus complète. Coby White (21 points) et Nikola Vucevic (19 points) ont été les meilleurs marqueurs du côté de Chicago.