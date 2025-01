Amy Baserga dans le top 10 à Anterselva

Amy Baserga a construit ce bon résultat grâce à un 10/10 au tir et un bon dernier tour sur les skis Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Amy Baserga a confirmé sa bonne forme après son premier podium en Coupe du monde. La Schwytzoise a pris la huitième place du sprint 7,5 km à Anterselva.

Elle a construit ce bon résultat grâce à un 10/10 au tir et un bon dernier tour sur les skis. La Suissesse a fini à un peu moins de 50 secondes de la Française Lou Jeanmonot, qui s'est imposée pour la cinquième fois de la saison.

A un peu plus de deux semaines des Mondiaux à Lenzerheide, Aita Gasparin a aussi réussi une course de qualité (13e). Elle aussi a fait tomber toutes les cibles et sera en bonne position pour la poursuite de samedi.

Lena Häcki-Gross a par contre connu une mauvaise journée avec trois erreurs au tir. Son 59e rang ne lui a pas permis d'inscrire des points Coupe du monde (top 40), tout comme Elisa Gasparin (48e) et Lea Meier (71e). Cette dernière ne pourra pas disputer la poursuite réservée aux 60 meilleures.