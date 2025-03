Un Fribourgeois élu joueur de la semaine en Coupe d’Europe

Arnaud Cotture est le joueur de la semaine en FIBA Europe Cup. Photo: keystone-sda.ch

Mercredi en FIBA Europe Cup, Fribourg Olympic a réalisé un petit exploit en tenant en échec les Grecs du PAOK lors du match aller des quarts de finale (62-62). Tout reste possible donc pour la troupe de Thibault Petit avant le retour mercredi à Thessalonique.

Grâce à cette performance (et surtout la sienne), un des leurs a reçu un honneur. Arnaud Cotture a été désigné «joueur de la semaine» par les fans de la FIBA Europe Cup. Une distinction qu'avait déjà obtenue Natan Jurkovitz plus tôt dans la saison, lors de la quatrième journée. «D'ailleurs, ce sont le coach et Natan qui sont me dire, mais je ne les ai pas crus. Je suis donc allé voir par moi-même», rigole celui qui a aligné (entre autres) 12 points et autant de rebonds mercredi.

«Ça fait plaisir de recevoir ce genre de prix car ça montre le soutien des supporters, qui ont pris la peine d'aller voter», ajoute Arnaud Cotture.

Depuis quelques rencontres, le Valaisan est particulièrement en forme sur le terrain, que ce soit au niveau suisse ou européen. «Il n'y a pas grand-chose qui a changé – je joue juste bien au basket, tente-t-il d'expliquer. Tout fonctionne un peu mieux et semble plus facile. C'est une bonne période.» Arnaud Cotture, qui précise rarement passer totalement à côté d'une rencontre, espère que cette bonne phase continue autant que possible.

Sorti en boitant mercredi, le No 20 a reçu un coup entre le fléchisseur de hanche et l'adducteur. Mais il rassure: «Ça va se décanter jusqu'à mercredi. C'était finalement plus de peur que de mal.» Car, si Fribourg souhaite ramener un exploit historique de Grèce, il va devoir compter sur tous ses éléments au meilleur de leur forme. Arnaud Cotture y comprit.