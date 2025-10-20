Deux Suisses en finale du concours général des Mondiaux

Belle performance de Noe Seifert lors des qualifications.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse
L'Argovien âgé de 26 ans n'a été devancé que par le Japonais Daiki Hashimoto, champion olympique à Tokyo en 2021. Langenegger a aussi convaincu avec la cinquième place parmi les 24 qualifiés pour la finale prévue mercredi.
Aucun Suisse n'a par contre obtenu une place pour les finales aux agrès. Seifert a fini neuvième aux barres parallèles et à la barre fixe, alors que Langenegger a aussi pris la neuvième place, mais au sol.
