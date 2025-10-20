DE
Belle performance à Jakarta
Deux Suisses en finale du concours général des Mondiaux

Les Suisses Noe Seifert et Florian Langenegger se sont qualifiés pour la finale du concours général des Mondiaux de Jakarta. Seifert a particulièrement brillé avec le deuxième rang des qualifications.
Belle performance de Noe Seifert lors des qualifications.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Argovien âgé de 26 ans n'a été devancé que par le Japonais Daiki Hashimoto, champion olympique à Tokyo en 2021. Langenegger a aussi convaincu avec la cinquième place parmi les 24 qualifiés pour la finale prévue mercredi.

Aucun Suisse n'a par contre obtenu une place pour les finales aux agrès. Seifert a fini neuvième aux barres parallèles et à la barre fixe, alors que Langenegger a aussi pris la neuvième place, mais au sol.

