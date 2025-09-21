Anouk (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré vont rester au Brésil pour le tournoi de Rio (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
ATS Agence télégraphique suisse
Le parcours d'Anouk et Zoé Vergé-Dépré à Joao Pessoa, au Brésil, a pris fin en quart de finale. Les soeurs bernoises ont subi la loi des championnes olympiques de Paris Ana Patricia/Duda.
La paire brésilienne s'est imposée sans coup férir face aux Suissesses en deux sets secs, 21-10 21-9. Le team «Zouk», nom du duo formé par Anouk et Zoé Vergé-Dépré, aura une nouvelle chance de briller au pays du beachvolley la semaine prochaine, à l'occasion du tournoi Elite16 de Rio de Janeiro.
Elles tenteront de poursuivre leur progression chez les Cariocas en vue du grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde prévus mi-novembre en Australie.
