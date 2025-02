Kyshawn George a inscrit 17 points face à Cleveland, en vain Photo: Nick Wass

ATS Agence télégraphique suisse

Washington a été battu par Cleveland. Les Cavaliers se sont imposés 134-124 vendredi sur le parquet de Washington pour cueillir une sixième victoire dans leurs sept derniers matches. Ils ont pourtant dû composer avec un effectif réduit à la suite de l'échange qui leur a permis de faire venir De'Andre Hunter, ce dernier n'étant pas encore arrivé d'Atlanta.

Washington – qui n'a pas non plus aligné ses nouveaux venus Marcus Smart et Khris Middleton – a pourtant pu compter sur un Jordan Poole en feu (45 points). Mais l'arrière fut la seule véritable menace offensive pour les Cavaliers de Donovan Mitchell (33 points) et Evan Mobley (27 points).

Privé de Capela

Deuxième meilleur marqueur des Wizards, Kyshawn George a quant à lui inscrit 17 points, comme deux jours plus tôt face à Brooklyn. Une nouvelle fois dans le cinq de base de son équipe, le «rookie» valaisan a livré la marchandise: il a également réussi 5 rebonds, 3 interceptions et 2 passes décisives pour un différentiel de +2.

Toujours privé de Clint Capela, Atlanta a pour sa part cueilli vendredi une deuxième victoire en trois matches, la deuxième dans leurs onze dernières parties. Les Hawks ont battu les Milwaukee Bucks 115-110 grâce notamment aux 24 points et 7 assists de Trae Young.