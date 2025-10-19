DE
Battu en Coupe du monde
Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont

Noè Ponti brille à la Coupe du monde de natation à Westmont. Le nageur tessinois décroche la 2e place au 200 m papillon avec un excellent temps de 1'49''32, après avoir déjà brillé sur 100 m papillon et 100 m 4 nages.
Publié: 07:51 heures
Noè Ponti a terminé 2e sur 200 m papillon samedi à Westmont
Photo: Lee Jin-man
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Noè Ponti a pris la 2e place du 200 m papillon samedi à Westmont, théâtre de la deuxième étape de la Coupe du monde en petit bassin. Le Tessinois a réalisé un excellent chrono de 1'49''32.

Le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021, qui avait renoncé au 200 pap' une semaine plus tôt à Carmel, a mené la finale jusqu'aux 150 mètres avant de céder face au Canadien Ilya Kharun (1'48''46). Il est resté à 0''55 de son record de Suisse, établi en avril dernier.

Noè Ponti, qui avait remporté le 100 m papillon (48''47) et terminé 2e du 100 m 4 nages (50''76) vendredi dans l'Illinois, tentera de décrocher une nouvelle victoire dimanche. Il va s'aligner sur 50 m papillon, sa discipline fétiche.

