Jorge Martin s'impose au GP d'Indonésie

Jorge Martin a dominé le GP d'Indonésie en MotoGP, repoussant son rival Francesco Bagnaia à 21 points. Parti en pole, l'Espagnol a mené la course de bout en bout pour sa troisième victoire de la saison.

ATS Agence télégraphique suisse

Privé de point samedi dans un sprint où il avait chuté, Jorge Martin (Ducati) a repris ses aises au championnat du monde dimanche. L'Espagnol s'est adjugé le GP d'Indonésie en MotoGP pour repousser son rival Francesco Bagnaia (Ducati), 3e, à 21 points. Parti en pole position sur le circuit de Mandalika, Jorge Martin (26 ans) a mené la course de bout en bout pour cueillir sa huitième victoire dans la catégorie-reine, la troisième de la saison. Le «Martinator» n'avait toutefois plus triomphé le dimanche depuis le Grand Prix de France au mois de mai.

Seul le «rookie» Pedro Acosta (2e) a semblé en mesure de venir le titiller, revenant à moins de six dixièmes de seconde à moins de 10 tours de la fin. Mais l'Espagnol de 20 ans a marqué le pas en fin de course pour terminer à 1''404 de son compatriote. L'Italien Francesco Bagnaia, qui était revenu à 12 points de Jorge Martin après sa victoire dans le sprint, a quant à lui limité la casse avec sa 3e place (à 5''595). Le double champion du monde en titre, longtemps 6e, est monté en puissance sur la deuxième moitié de cette course. Il a aussi profité de la chute d'Enea Bastianini.

Noah Dettwiler a par ailleurs terminé 18e en Moto3 et en reste donc aux 2 points glanés mi-avril à Austin. Victime d'une chute après cinq tours, le Bâlois a concédé près d'une minute au vainqueur, David Alonso. Ce dernier a quasiment le titre en poche après son 9e succès de la saison: il possède 97 points d'avance sur son premier poursuivant au championnat à cinq courses de la fin. Le Colombien devrait valider son sacre dès le week-end prochain au Japon.