Scandale en NBA! Un fan de Charlotte gagne une PS5 et... se la fait retirer

Hugo, la mascotte des Charlotte Hornets Photo: Icon Sport via Getty Images

Blick Sport

À Charlotte, ville surnommée «Buzz City» en hommage à ses Hornets, le dernier buzz dont la franchise aurait pu se passer n’a rien de glorieux. Lors d’un match NBA, les Charlotte Hornets ont invité un jeune fan de 13 ans à rejoindre le terrain pour recevoir un cadeau: une PlayStation 5 flambant neuve. Le garçon, rayonnant de joie, a posé pour des photos avec Hugo, la mascotte de l'équipe, avant de regagner les gradins.

«C'est un membre du staff qui nous a demandé si nous voulions aller sur le terrain, a précisé l'oncle du garçon auprès de la chaîne «WJZY-TV». Nous avons accepté.» Devant la foule et avec le frelon déguisé en Père Noël, l'adolescent s'est vu offrir une PS5 par une danseuse de l'équipe.

Mais son bonheur a été de courte durée. Peu après, un membre du personnel des Hornets est venu récupérer la console, expliquant qu’il y avait eu une erreur: le garçon n’était pas censé recevoir le lot. L’oncle du garçon, qui a assisté à toute la scène, s’est exprimé auprès de la chaîne: «C'était vraiment une situation embarrassante, car il a vraiment dû préciser à plusieurs reprises que ce n'était pas une blague.» En échange, un maillot des Charlotte Hornets lui a été offert.

«Une mauvaise décision»

Face aux critiques montantes, la franchise a publié un communiqué pour s’excuser de cet incident, qualifié d’«erreur de communication interne». Les Hornets ont ajouté que la console avait finalement été restituée à l’enfant, accompagnée d'une entrée VIP pour un des prochains matches des Hornets. «C'est une mauvaise décision et une communication défaillante de notre part, a admis la franchise dans un communiqué adressé aux médias. Nous nous en excusons. Nous avons contacté la famille et nous nous engageons à rectifier cette situation.»

L'oncle (et probablement le garçon) rigolent de cette rocambolesque histoire. «Le plus drôle, c’est que, s’il était simplement allé sur le terrain au départ et qu’on lui avait juste offert un maillot, il aurait été enchanté», a-t-il déclaré à la chaîne locale. Et les Hornets auraient évité ce bad buzz en reprenant le butin des mains de l'enfant.