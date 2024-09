Oscar Camenzind a 53 ans, est facteur et, surtout, est le dernier champion du monde suisse sur route. Dans sa région natale de Gersau (SZ), il parle de son succès ainsi que de son abus de dopage et explique pourquoi il est devenu postier après sa carrière de cycliste.

Mathias Germann

Les souvenirs de son maillot sont toujours aussi frais. Nous rencontrons Oscar Camenzind chez lui, à Gersau. Photo: BENJAMIN SOLAND

Combien de temps l'attente va-t-elle encore durer? Cela fait 26 ans que la Suisse espère avoir un champion du monde de cyclisme sur route. «Je n'aurais jamais pensé que cela durerait aussi longtemps», avoue Oscar Camenzind. Il est le dernier cycliste à croix blanche à avoir réussi l'exploit, en 1998 à Fauquemont, aux Pays-Bas. «Je souhaite que quelqu'un y arrive à Zurich. Ce serait merveilleux d'avoir enfin un successeur.»

Nous rencontrons Oscar Camenzind par un doux après-midi de fin d'été au restaurant Seegarten dans sa région natale de Gersau (SZ). «Ösi», comme tout le monde l'appelle, a terminé son service du matin et profite de la chaleur du soleil – depuis sa retraite en 2004, il travaille comme postier. «Je connais tout le monde ici. Ou du moins chaque nom», dit-il en souriant.

Oscar Camenzind est de bonne humeur, bavard et prévenant. Et il le dit sans ambages: «La vie que je mène actuellement me plaît davantage que celle que j'avais en tant que cycliste professionnel. Je gagne certes beaucoup moins, mais j'ai aussi moins de stress et je peux faire ce que je veux pendant mon temps libre.»

Dans son métier, il est tous les jours dehors, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige – soit en voiture, soit sur son vélomoteur électrique, explique-t-il. «Je ne pourrais jamais rester assis dans un bureau toute la journée, j'ai besoin d'air frais.» Et d'ajouter, un cappuccino à la main: «J'ai toujours su faire face au froid et à l'humidité. Cela m'a moins dérangé que d'autres.»

Il a offert 110'000 francs à ses coéquipiers

C'est aussi pour cela que le 11 octobre 1998 à Valkenburg est devenu le plus grand jour de la carrière d'Oscar Camenzind. À l'époque, il pleuvait des cordes. La température: 5 degrés. «La moitié des coureurs étaient déjà psychiquement brisés au départ», raconte le Schwytzois. Lui-même a certes senti sa chance, mais n'a jamais sérieusement pensé qu'il se glisserait dans le maillot arc-en-ciel après six heures de course. Et pourtant?

Photo: KEYSTONE

«J'avais dit à chaque coéquipier que je lui offrirais 10'000 francs en cas de besoin.» De tels discours étaient toutefois courants à l'époque et ne signifiaient pas grand-chose. «Au final, j'étais plus léger de 110'000 francs, mais comme j'avais négocié une prime dans mon contrat avec la Mapei, mon équipe de l'époque, il me restait quand même quelque chose», sourit-il.

Ce qui était de toute façon plus important, c'était de pouvoir fêter quelque chose de grand avec ses coéquipiers. «Nous devions partir pour Bruxelles à six heures du matin. Je ne pense pas que quelqu'un ait pris l'avion avec 0 pour mille.»

Le père s'est enfermé dans les toilettes

Oscar Camenzind avait réussi. Le fils de paysan de Gersau, qui était souvent dans l'ombre des autres. «Je n'étais pas un super talent, mais j'ai tout gagné à la sueur de mon front. Enfant déjà, j'étais toujours dehors, par tous les temps. En été, je faisais la fenaison et en hiver, je coupais du bois.» Oscar Camenzind part du principe qu'il a acquis à l'époque cette dureté qui lui a servi plus tard – également à Fauquemont.

«De plus, les semaines précédant les Championnats du monde, je me suis toujours entraîné par un temps de chien. Le fait que ça ait marché ensuite est merveilleux.» Oscar Camenzind a notamment battu Lance Armstrong aux Pays-Bas. Son père Adalbert était tellement nerveux qu'il n'a pas pu regarder la course de son fils à la télévision – il s'est enfermé dans la salle de bain et n'en est sorti que lorsque son protégé était champion du monde.

L'EPO? «C'était la roulette russe»

D'ailleurs, Oscar Camenzind n'était pas sorti de nulle part. Avant son titre de champion du monde, il avait terminé quatrième du Giro, peu après il avait triomphé au Tour de Lombardie. En 2000 il avait remporté le classement général du Tour de Suisse et en 2001 Liège-Bastogne-Liège.

Par la suite, il n'a plus guère connu de moments forts, notamment parce que son corps s'est rebellé. Camenzind souffrait de la mononucléose, ne parvenait plus à retrouver son rythme et prenait de l'EPO, un produit dopant. «J'ai joué à la roulette russe et j'ai tout perdu», dit-il aujourd'hui.

En fait, à l'époque, en 2004, il avait même renoncé à un échantillon B. Oscar Camenzind s'est présenté devant les médias la veille de l'annonce du dopage, a reconnu l'abus et a mis fin à sa carrière. «J'aurais ajouté au maximum une année supplémentaire. Mais de cette façon, il était clair que c'était fini.»

Aujourd'hui, Oscar Camenzind profite. Photo: BENJAMIN SOLAND

Une chute profonde menaçait. Oscar Camenzind a toutefois trouvé un substitut à l'adrénaline d'antan. Il a entrepris des randonnées à ski et des ascensions audacieuses. Il a vaincu 30 des 48 sommets de 4000 mètres suisses à ce jour. En Argentine, il a même escaladé l'Aconcagua (6961 mètres d'altitude), le plus haut sommet d'Amérique du Sud. «C'était ma thérapie», se souvient-il.

Et aujourd'hui? Oscar Camenzind profite de sa vie à Gersau. Pourtant, la question se pose: les gens voient-ils aujourd'hui en lui un ex-champion du monde ou un ex-dopé? «C'est à eux qu'il faut demander», répond-il. Après s'être fait prendre, il n'a subi que très peu de remarques stupides ou même d'insultes. «Et si quelqu'un trouvait que j'étais un connard, il me le disait au moins en face et pas derrière. Je préfère encore ça.»

Il n'a presque plus de médailles et de coupes

Les coupes, médailles et maillots d'antan, Oscar Camenzind ne les a presque plus. La plupart, à de très rares exceptions près, il les a donnés. Il parcourt encore 4000 kilomètres par an sur son vélo de course, et au printemps, il aime se rendre dans le Tyrol du Sud avec des amis.

«Cela me suffit facilement, dit-il. Contrairement à avant, je ne sors certainement plus par temps de pluie et de froid. Maintenant, il ne s'agit plus que de profiter.»