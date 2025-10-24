Lors de la compétition de VTT Red Bull Rampage, de violentes chutes se sont produites. L'Espagnol Adolf Silva a été transporté à l'hôpital par hélicoptère, tandis qu'Emil Johansson a chuté lors de son retour à la compétition.

Manuela Bigler , Matthias Dubach et Julian Sigrist

Considérée comme la compétition de VTT la plus extrême au monde, l’épreuve a été marquée par de lourdes chutes impliquant notamment deux coureurs. L’un d'eux, l'Espagnol Adolf Silva (28 ans), a manqué sa tentative de step-down double backflip (double salto arrière), le week-end dernier, lors de son deuxième run. Le freerider a tourné trop court dans la seconde rotation, sa roue avant s’est bloquée, et il a violemment heurté le sol, restant immobile après l’impact.

L’épreuve a été interrompue une trentaine de minutes pendant qu'Adolf Silva recevait les premiers soins. Il a ensuite été transporté à l’hôpital par hélicoptère. Peu après, le live stream officiel de Red Bull a indiqué que le coureur avait repris conscience et qu’il était en mesure de parler; il avait également pu échanger avec sa famille.

Des nouvelles de son état de santé

Mardi, l’Espagnol a pris la parole pour la première fois sur Instagram afin de remercier ses fans pour leurs nombreux messages:«Je souffre d’une blessure au bas du dos, mon attention se porte désormais sur la récupération.»

Trois jours plus tard, la Road 2 Recovery Foundation a donné des nouvelles plus précises: Adolf Silva souffre d’une grave lésion à la moelle épinière. «Pour le moment, Adolf ne ressent plus rien à partir de la poitrine. Il est encore trop tôt pour savoir ce que l’avenir nous réserve; seul le temps, la guérison et les signaux de son corps le diront», peut-on lire dans leur communiqué.

Pour soutenir le rider, la fondation a lancé une collecte de fonds destinée à financer ses soins médicaux, sa rééducation et son transfert vers Barcelone. Les dons serviront également à adapter son logement et son véhicule, ainsi qu’à lui fournir des aides à la mobilité «essentielles pour son indépendance et sa qualité de vie à long terme».

Une autre chute grave dans la même compétition

Peu après l’accident d'Adolf Silva, Emil Johansson (26 ans) a lui aussi été victime d’une violente chute dans un canyon. De retour à la compétition après une longue absence pour blessure, le Suédois a été secouru puis hélitreuillé depuis une zone difficile d’accès, ce qui a entraîné une nouvelle interruption prolongée.

Après son accident, Emil Johansson a tenu à rassurer ses fans sur Instagram: «Je suis à l’hôpital, je vais bien pour l’instant.»

La compétition a ensuite pu reprendre son cours. Le Canadien Hayden Zablotny (22 ans), pour sa première participation à la Red Bull Rampage, a remporté l’épreuve en réalisant le meilleur score dès son premier run.