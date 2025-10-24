DE
«Aucune sensation depuis la poitrine»
Des nouvelles du vététiste de l'extrême après sa chute terrifiante

Lors de la compétition de VTT Red Bull Rampage, de violentes chutes se sont produites. L'Espagnol Adolf Silva a été transporté à l'hôpital par hélicoptère, tandis qu'Emil Johansson a chuté lors de son retour à la compétition.
Manuela Bigler, Matthias Dubach et Julian Sigrist

Considérée comme la compétition de VTT la plus extrême au monde, l’épreuve a été marquée par de lourdes chutes impliquant notamment deux coureurs. L’un d'eux, l'Espagnol Adolf Silva (28 ans), a manqué sa tentative de step-down double backflip (double salto arrière), le week-end dernier, lors de son deuxième run. Le freerider a tourné trop court dans la seconde rotation, sa roue avant s’est bloquée, et il a violemment heurté le sol, restant immobile après l’impact.

L’épreuve a été interrompue une trentaine de minutes pendant qu'Adolf Silva recevait les premiers soins. Il a ensuite été transporté à l’hôpital par hélicoptère. Peu après, le live stream officiel de Red Bull a indiqué que le coureur avait repris conscience et qu’il était en mesure de parler; il avait également pu échanger avec sa famille.

Des nouvelles de son état de santé

Mardi, l’Espagnol a pris la parole pour la première fois sur Instagram afin de remercier ses fans pour leurs nombreux messages:«Je souffre d’une blessure au bas du dos, mon attention se porte désormais sur la récupération.»

Trois jours plus tard, la Road 2 Recovery Foundation a donné des nouvelles plus précises: Adolf Silva souffre d’une grave lésion à la moelle épinière. «Pour le moment, Adolf ne ressent plus rien à partir de la poitrine. Il est encore trop tôt pour savoir ce que l’avenir nous réserve; seul le temps, la guérison et les signaux de son corps le diront», peut-on lire dans leur communiqué.

Pour soutenir le rider, la fondation a lancé une collecte de fonds destinée à financer ses soins médicaux, sa rééducation et son transfert vers Barcelone. Les dons serviront également à adapter son logement et son véhicule, ainsi qu’à lui fournir des aides à la mobilité «essentielles pour son indépendance et sa qualité de vie à long terme».

Une autre chute grave dans la même compétition

Peu après l’accident d'Adolf Silva, Emil Johansson (26 ans) a lui aussi été victime d’une violente chute dans un canyon. De retour à la compétition après une longue absence pour blessure, le Suédois a été secouru puis hélitreuillé depuis une zone difficile d’accès, ce qui a entraîné une nouvelle interruption prolongée.

Après son accident, Emil Johansson a tenu à rassurer ses fans sur Instagram: «Je suis à l’hôpital, je vais bien pour l’instant.»

La compétition a ensuite pu reprendre son cours. Le Canadien Hayden Zablotny (22 ans), pour sa première participation à la Red Bull Rampage, a remporté l’épreuve en réalisant le meilleur score dès son premier run.

